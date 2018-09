WonderTime semina bellezza a Catania

«Vogliamo seminare la bellezza a Catania, scoprire luoghi nascosti, dal fascino segreto, aprire siti e monumenti e farli rivivere nell’arte e nella conoscenza, in modo inclusivo, aperto e non elitario». Con queste parole l’imprenditrice e artista catanese Rossella Pezzino de Geronimo, ha presentato la II edizione di WonderTime Catania, la rassegna internazionale di arte diffusa, di cui è ideatrice, rassegna fondata in sieme con Pierluigi Di Rosa e Daniela Arionte. Un mese di cultura, tra musica, mostre, rappresentazioni teatrali e concorsi letterari, dal 7 settembre al 7 ottobre, con 100 artisti, provenienti non solo dall’Italia, ma anche dagli Stati Uniti, Russia, Francia e 30 tra i luoghi più belli e nascosti del centro storico di Catania, che quest’anno avranno come tema i quattro elementi “Acqua, Terra, Aria e Fuoco”.

Partendo da uno dei quartieri più intimi e controversi della città, San Cristoforo e tutte le vie limitrofe, si snoderanno gli spettacoli che faranno tappa, tra i vari luoghi, in via S. Barbara, dove si trovano i resti sotterranei della Tricora romana, il Foro romano all’interno del cortile S. Pantaleone, la Chiesa di S. Maria dell’Aiuto e le terme Sapuppo in piazza S. Antonio , fino al “fortino” dove , al di là della porta Garibaldi , si terrà uno degli appuntamenti più significativi della rassegna, con il concerto dell’orchestra del Teatro Massimo Bellini.

La qualità della vita di una città si misura attraverso le sue attività culturali e il modo in cui vengono proposte, ecco perché WonderTime, rappresenta un immenso patrimonio di ricchezze artistico e culturali, realizzate anche grazie alla collaborazione del comitato promotore, che in questi mesi ha lavorato, senza sosta, al programma.

Tra gli appuntamenti più significativi il solo show di “Salvador Dalì” all’interno dell’Istituto di Incremento Ippico, con l’installazione della monumentale scultura in bronzo di “Traiano a Cavallo”, in mostra grazie alla Galleria Arionte e al prestito del generoso collezionista francese Jean Naturel. Così come “Temporaryoung”, il progetto ideato da Marco Magnano San Lio, collezionista ed imprenditore catanese, che darà ai giovani una splendida vetrina, sempre all’interno della stessa location, con 18 micro-personali di altrettante giovanissime promesse dell'arte contemporanea, che affronteranno il tema fondante della rassegna sui 4 elementi, attraverso la pittura, la scultura e la fotografia.

Trenta giorni intensi di appuntamenti che per la loro varietà abbracceranno i gusti di tutti, dai bambini ai giovani a quali saranno dedicati diversi workshop, con un programma di rappresentazioni teatrali e musica. Il programma completo su www.wondertimecatania.it.