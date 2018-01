A Catania il "coniglio" Marco Presta presenta "Accendimi"

Leggo. Presente indicativo inaugura il nuovo anno con un ospite d'eccezione: dagli studi di Rai Radio2, voce amatissima de "Il ruggito del coniglio", prenderà posto nel SALotto Letterario del SAL Spazio Avanzamento Lavori, Marco Presta con il suo nuovo romanzo edito da Einaudi Accendimi.

Il conduttore radiofonico omaggia il suo primo amore e dedica alla radio il ruolo di protagonista nella storia d'amore tenera e surreale che scompiglierà la routine di Caterina, pasticciera impantanata in una vita amorosa deludente, e che la penna di Presta racconta con grazia e ironia.

Introduce Giuseppe Lorenti, reading di Marco Sciotto e selezioni musicali di Renato Mancini. Sabato 20 gennaio alle ore 20 presentazione di Accendimi al SAL Spazio Avanzamento Lavori, via Indaco 23. Ingresso gratuito.

Il libro. Caterina ha una pasticceria. E ha un fidanzato medio, delle amiche medie, una vita media. È insomma serenamente disperata, fa parte del grande fiume di insoddisfatti che tutti i giorni, da ogni parte del mondo, riceve milioni di affluenti. Poi una voce le parla dalla radio, sembra rivolgersi solo a lei e dice cose bellissime che sono come un terremoto. Nasce a poco a poco un sentimento che assomiglia in maniera preoccupante all'amore, «quello stato tragico e soave in cui riusciamo a sospirare davanti a un passo carrabile».

Sacher, Mimose, Millefoglie, Charlotte... La pasticceria di Caterina addolcisce le pene di molti, con le sue maestose cattedrali di zucchero. Ma la prima che avrebbe bisogno di dolcezza è proprio lei, Caterina, che si sente sola anche se la sua vita sentimentale è «intasata come una litoranea in agosto». Giancarlo, il fidanzato, è un commissario di Polizia che non sa infiammarle il cuore, le amiche si ricordano di lei raramente e Vittorio, il fratello, ha il singolare talento di mettersi, e di metterla, nei guai. Finché un giorno Caterina non trova nel retrobottega del negozio una radio, «un modello degli anni Settanta, un cubo arancione con tanto di antenna».

Il primo miracolo è che dopo tutti quegli anni funzioni ancora. Il secondo è che la voce che parla da lí dentro parli a lei, a lei e a nessun altro. E dica cose che a poco a poco la conquistano, mettendole a soqquadro la vita. Marco Presta ci racconta da par suo, attraverso una scrittura comica ma alta, controllatissima, la storia di una giovane donna che trova, letteralmente, l'amore nell'aria. E pagina dopo pagina fa un incantesimo alla portata di chi ha la fantasia all'altezza del cuore.

L'autore Marco Presta è uno dei migliori autori e conduttori radiofonici italiani. In coppia con Antonello Dose anima da molti anni la mattinata di Radio 2 con "Il ruggito del coniglio".

Ha pubblicato la raccolta di racconti Il paradosso terrestre (Aliberti Editore 2009, Einaudi 2012). Per Einaudi ha pubblicato anche i romanzi "Un calcio in bocca fa miracoli" (2011), "Il piantagrane" (2012), "L'allegria degli angoli" (2014) e "Accendimi" (2017).