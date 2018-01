A Catania Colapesce l'"Infedele"

Mercoledi 24 gennaio, alle 21, al cinema Odeon di Catania, l’Associazione Musicale Etnea propone fuori abbonamento l'unica data siciliana del tour del musicista siciliano Colapesce, che presenterà sul palco il suo ultimo disco intitolato “Infedele”. Prodotto insieme con Jacopo Incani - meglio noto come Iosonouncane - e Mario Conte, rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della musica libera, fuori dai vincoli di genere e dalle regole, un vero e proprio viaggio nella forma canzone attraverso stimoli e suggestioni anche opposti tra di loro. "Infedele" è infatti un atto di indipendenza intellettuale - e non solo discografica - e appartenenza rivendicata proprio attraverso la non appartenenza a nessuna chiesa. Un disco moderno e antico, mediterraneo e cittadino, romantico e provocatore in cui la canzone d’autore italiana si mischia con il fado portoghese, l'elettronica da club, il tropicalismo brasiliano, il free jazz, le colonne sonore di Umiliani e le ballate.

"Infedele" è vitale, pulsante, un lavoro maturo, ricco di sorprese e "prime volte": Colapesce non aveva mai scritto al pianoforte o al computer, e non lo aveva mai fatto insieme ad altri (Dimartino e Luca Serpenti che firmano con lui proprio “Totale”) non

aveva mai suonato il basso e le percussioni in un suo disco, non aveva mai lavorato sui cori. Tutti elementi nuovi che rendono "Infedele" molto personale, anche se si tratta quasi di un lavoro collettivo: oltre Iosonouncane e Mario Conte che hanno anche suonato nei brani, ci sono Fabio Rondanini che si è occupato delle batterie, Gaetano Santoro al sax, un coro composto da altri

musicisti della scena indipendente italiana (Any Other, Halfalib, Verano e Christeaux), mentre Giacomo Fiorenza e Andrea Suriani (due dei migliori produttori italiani) hanno rispettivamente mixato e masterizzato tutto.