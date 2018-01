A Catania si riparla delle teorie omosex di Mario Mieli

Mercoledì 31 Gennaio, alle ore 18, alla Feltrinelli Libri e Musica di Catania, l’associazione Queers presenta il libro di Mario Mieli Elementi di critica omosessuale (Feltrinelli). A quarant’anni dalla sua uscita, il saggio di Mario Mieli, riadattamento della propria tesi di laurea in filosofia morale, resta un testo attuale e universale. Un libro militante non ha età, e così è per il saggio in questione. In un mondo in cui finalmente da più parti si grida alla liberazione sessuale e alla scarcerazione dell’io e dell’eros da ogni tipo di catena binaria ed educazionale, da ogni moralismo e condanna, un testo come questo risulta una guida forte non solo se si è gender-fluid e pansessuali, per scoprire in Mieli un precursore della teoria queer, ma anche e soprattutto se si ha una concezione della sessualità classica, rivolgendosi a tutti coloro che considerano l’adesione ad una categoria totalizzante e di conseguenza limitante in quanto frutto di una serie di negazioni.

Mercoledì 31 Gennaio, alle ore 18, alla Feltrinelli Libri e Musica di Catania, l’associazione Queers presenta il libro di Mario Mieli Elementi di critica omosessuale (Feltrinelli). A quarant’anni dalla sua uscita, il saggio di Mario Mieli, riadattamento della propria tesi di laurea in filosofia morale, resta un testo attuale e universale. Un libro militante non ha età, e così è per il saggio in questione. In un mondo in cui finalmente da più parti si grida alla liberazione sessuale e alla scarcerazione dell’io e dell’eros da ogni tipo di catena binaria ed educazionale, da ogni moralismo e condanna, un testo come questo risulta una guida forte non solo se si è gender-fluid e pansessuali, per scoprire in Mieli un precursore della teoria queer, ma anche e soprattutto se si ha una concezione della sessualità classica, rivolgendosi a tutti coloro che considerano l’adesione ad una categoria totalizzante e di conseguenza limitante in quanto frutto di una serie di negazioni. Queers è un'associazione di volontariato apartitica, cui scopo principale è la sensibilizzazione della società sulle tematiche LGBTQI.