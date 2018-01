A Taormina il pop elettonico dei Murdah Svrc

Il Casamatta di Taormina, il winebar specializzato in musica inedita dal vivo, ha annunciato un cartellone di concerti di vario genere. Si inizia il 3 febbraio con , un progetto di musica elettronica ispirato alla cultura pop giapponese. Fortemente influenzato dalla cultura pop giapponese, Murdah SRVC è un progetto musicale e visivo. Drum machine luride, synth scuri e voci filtrate sono il paesaggio in cui si rivelano le canzoni di Murdah SRVC. Uno scenario nel futuro in cui si sviluppa il fumetto, influenzato da manga e serie tv sci-fi. Le ispirazioni musicali arrivano da artisti come Massive Attack, Portishead, SOHN, The Weeknd, Frank Ocean. A livello visivo invece Katsuhiro Otomo, Hirohiko Araki, Hisashi Eguchi, Hideaki Anno sono le principali influenze. "Running on the surface" è il primo singolo del progetto, che introduce nel mondo claustrofobico del protagonista.

Scritto da Che e prodotto da Marco "John Lui" Pettinatoal Dabrum. Il duo è formato da: Cesare Grillo (voce) e Alessandro Caltabiano (synth ed elettronica).

Qui invece il video di una performance presso il Culture Container di Berlino





Il 10 febbraio Alessandro Fiori proporrà un reading/concerto in cui si alterneranno canzoni in acustico a brevi letture del suo ultimo libro "gite". Il 17 febbraio è di scena la band di casa: la cerchia di musicisti che gravitano attorno a Mimì Sterrantino sarà la resident band per una jam session che potrà prendere qualsiasi direzione. Chiudono il mese di febbraio, il 24, i Nova formazione di giovanissimi di Taormina che reinterpreteranno i Red Hot Chilli Peppers.