A Belpasso "Un tranquillo pomeriggio di follia"

Situazioni in bilico tra la farsa e il surreale pronte a regalare tante risate senza dimenticare la riflessione. Sono questi gli ingredienti di "Un tranquillo pomeriggio di follia", commedia di FiRa, diretta dal regista Antonello Capodici, che andrà in scena sabato 3 febbraio (ore 17.30 e 21) e domenica 4 febbraio (ore 17.30) al Teatro Martoglio di Belpasso in provincia di Catania, nell’ambito della Stagione teatrale proposta da La Brigata d’Arte Sicilia Teatro. Una divertente pièce che ricalca le dinamiche della commedia all’italiana e in cui grande spazio è riservato ai paradossi e al talento comico dell’attrice Giovanna Criscuolo. La storia è quella di una famiglia di nuovi ricchi che cercano nei beni di consumo la soddisfazione umana e una legittimazione sociale che non riescono mai a trovare. In scena, oltre all’istrionica attrice catanese e allo stesso regista, ci sono gli attori Claudia Sangani, Luciano Fioretto, Marina Puglisi e Alessandro Chiaramonte. Le scenografie e gli arredi di scena sono di Martina Ciresi e Stefano Privitera, i costumi curati da Sorelle Rinaldi, luci e suoni di Moon Light; direttore di scena è Andrea Sangani.

Un’altra proposta nel segno della risata per La Brigata d’Arte Sicilia Teatro di Belpasso che, fondata da Antonino Russo Giusti nel lontano 1945, continua a regalare spettacoli di qualità al pubblico e agli abbonati con una stagione che si alterna tra il Martoglio di Belpasso e il Metropolitan di Catania dove, il 15 febbraio proporrà il grande musical La Regina di Ghiaccio con Lorella Cuccarini.