Max Nek Renga il tour, il 3 febbraio unica data in Sicilia

Max Pezzali, Nek e Francesco Renga, che con le loro canzoni sono stati colonna sonora di intere generazioni, interpreteranno a tre voci i più grandi successi delle loro straordinarie carriere. L’occasione è Max Nek Renga, il tour che sabato 3 febbraio segna la sua unica data in Sicilia al Pal’Art Hotel di Acireale. Sullo stesso palco i tre artisti combineranno tre incredibili repertori venticinquennali, colonna sonora di intere generazioni, reinterpretati in versioni inedite. Prima del tour i tre artisti hanno presentato i brani Il mio giorno più bello nel mondo, Gli anni e Fatti avanti amore, nelle inedite versioni a tre voci, attualmente in rotazione radiofonica. I tre brani sono stati registrati live durante le prove musicali insieme alla super band da nove elementi che li accompagna in tutte le tappe del tour.