A Catania la "riabilitazione fisica" di Viňarský

"The touch of the Open", in scena l'8 febbraio al Centro Zo di Catania per le residenze di creazione del cartellone 2017-2018 di "Altrescene", è la mise en espace conclusiva del workshop con il coreografo slovacco Jaro Viňarský. Dopo nove giorni intensivi di creazione con Viňarský (coreografo e danzatore), Tomáš Morávek (light designer) e Tomáš Janypka (attore), focalizzati sulla ricerca, la “riabilitazione fisica e performativa”, il coreografo slovacco cura la mise en espace conclusiva del lavoro svolto con i partecipanti.

Jaro Viňarský nasce in Slovacchia nel 1978. Studia Coreografia del balletto all’Accademia delle Arti performative in Bratislava e a Praga. Dal 1998 lavora come danzatore e performer e come coreografo con molti artisti in Slovacchia e all’estero, collaborando con il Grotowski Institute in Polonia. Nel 2011 Jaro fonda l’organizzazione no-profit SKOK!, che si pone l’obiettivo di sviluppare la danza contemporanea e il teatro-fisico fino a commistioni con le tecniche Alexander and Feldenkrais e Merce Cunningham, e percorsi di sperimentazione tra il light design e la danza. Oltre a numerosi premi nazionali, Jaro ha ricevuto The Bessies nel 2013, The New York Dance and Performance Awards nella categoria Outstanding Performance in Pavel Zustiak Palissimo’s Bastard a La MaMa Moves.