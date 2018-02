A Vittoria la Fabbrica delle Nuvole di Livio Rabito

«Dopo un anno dall'uscita del primo omonimo disco de La Fabbrica delle Nuvole siamo felici di annunciare il debutto live della band». Al Teatro Comunale Vittoria Colonna di Vittoria, venerdì 9 febbraio, alle 21, andrà in scena il concerto del musicista ibleo Livio Rabito che presenterà il suo progetto discografico "La fabbrica delle nuvole", uscito a gennaio 2017 con l'etichetta Maiohm Records.

Un concerto dalle sonorità morbide e visionarie, frutto di un'accurata ricerca poli-strumentale da parte dei sei musicisti che compongono la band, ovvero Rabito alla voce e chitarra acustica; Ilda Migliorino alla voce e al basso; Nicola Randone al piano elettrico, tastiere e voce; Enrico Giurdanella al banjo e chitarre; Andrea Savasta alla tromba; Enrico Schininà alla batteria. La musica, inoltre, sarà accompagnata da proiezioni di immagini che faranno da scenografia allo spettacolo, le luici saranno di Andrea Criscione di Pixel Shapes. Tanti gli amici presenti all’evento: l’attore Giovanni Arezzo introdurrà al pubblico alcuni brani presenti in scaletta, Carlo Longo al mixer, immancabile fonico che ha contribuito alla nascita del disco “La fabbrica delle Nuvole”, Daniela Dimartino ai costumi e alla scenografia, Salvo Massari alle riprese video, Salvatore e Mirko Martorina all’impianto audio e luci, e tanti altri amici che contribuiranno all’allestimento dello spettacolo.

«Non ho dubbi sul fatto che esista una fabbrica in ognuna delle nostre teste. Ogni volta che girano i suoi ingranaggi qualcosa di bello accade: musica, poesia e colorate forme d’arte vengono sprigionate dai comignoli della nostra immaginazione. Come vapore e arcobaleno prendono forma le nuvole: meravigliose espressioni di quella bellezza che celiamo ancora dentro». Il fabbricante di nuvole è Livio Rabito, cantautore ragusano che, dopo diverse esperienze live per l’Italia e l’Europa con gruppi come Randone e Baciamolemani, decide di aprirsi in una propria identità musicale: La fabbrica delle nuvole, che è anche il titolod ell'album, una raccolta di canzoni nate da tante schitarrate sotto le stelle e qualche scarabocchio a lume di candela. Gli undici brani del disco iniziano a prendere forma nel 2013 grazie alla partecipazione di tanti amici musicisti che negli anni sono stati compagni di band, di palchi e di tante esperienze sonore. Le atmosfere cambiano e si trasformano continuamente: le note accompagnano i testi bucolici lungo un dolce sentiero in battere e in levare; chitarre, fiati, archi, banjo, mandola, tabla, fisarmonica, campane di cristallo, sitar, sono solo alcuni degli strumenti suonati… A questi si aggiungono i suoni della natura: melodie che lasciano trasparire il forte legame che l’autore, Livio Rabito, nutre per la sua terra.