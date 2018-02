A Catania i "banchi eguali" di Christian Raimo

Dopo il bagno di folla per Marco Presta, il SALotto Letterario del Sal (Spazio Avanzamento Lavori) di Catania, organizzato da Leggo.Presente indicativo, è già pronto per accogliere ancora il pubblico delle grandi occasioni: mercoledì 7 febbraio arriva Christian Raimo a presentare il suo ultimo libro Tutti i banchi sono uguali. La scuola e l'uguaglianza che non c'è uscito per Giulio Einaudi Editore.

Firma di Internazionale e Minima&moralia, Raimo scrive un pamphlet sorretto da una ricca documentazione che rimette al centro del dibattito la scuola di oggi e dichiara l'urgenza storica e politica di rifondare nel sistema scolastico il valore dell'uguaglianza, di espellere ogni forma di ideologia aziendalista dai percorsi educativi e di ripensare una scuola veramente democratica. L'autore sarà intervistato da Giuseppe Lorenti, l'attrice Manuela Ventura leggerà alcuni passi del libro, le selezioni musicali saranno al solito di Renato Mancini. L'ingresso è gratuito.

IL LIBRO. Spesso si dice che la scuola deve servire per immettere i ragazzi nella società. Non è cosí: serve invece a immaginare una società che ancora non conosciamo. Spesso si dice che i ragazzi devono imparare a essere se stessi; devono invece imparare a diventare se stessi. Non bisogna isolare ciò che avviene in classe da ciò che avviene fuori, o peggio, rendere funzionale il lavoro in classe alle ideologie del mondo non scolastico. Quattro sono i fuochi centrali del discorso sull'educazione oggi: valutazione, qualità della formazione, rapporto tra mondo della scuola e del lavoro e infine uguaglianza. Temi legati da una visione politica nel senso pieno del termine: non si può parlare di scuola senza pensare alla cittadinanza del futuro. Occorre recuperare la centralità della scuola: di fronte alla crisi delle altre agenzie educative è rimasta il luogo dove esercitare l'uguaglianza. Uguaglianza che è il baluardo capace di resistere alle ideologie individualiste e all'elogio della competizione.

Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le raccolte di racconti Latte (2001), Dov'eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco Longo - sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory - ha pubblicato il romanzo 2005 dopo Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 Tranquillo prof, la richiamo io (L'Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 2014).