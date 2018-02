Alessandro Fiori, parole da cantare. E da leggere

Torna sui palchi siciliani il nuovo attesissimo spettacolo del cantautore aretino Alessandro Fiori, un reading/concerto in cui si alterneranno canzoni in acustico e brevi letture del suo ultimo libro, “Gite", uscito per Ibexhouse Edizioni e giunto alla quarta ristampa, un breviario da ombrellone per l'estate e da bagno caldo per l'autunno. Il repertorio sarà composto da alcuni misteriosi brani inediti, più altri brani estratti dai suoi vari dischi solisti, compreso l'ultimo album "Plancton", e dalle più recenti collaborazioni. Queste le date di Fiori: il 7 febbraio al Bolazzi di Palermo, l'8 febbraio al Magmatica Cultural hub di Grammichele, il 9 febbraio ai Bassi Comunicanti di ragusa Ibla, a cura del Circolo Lebowski di Ragusa, il 10 febbraio al Casamatta di Taormina, e l'11 febbraio al Teatro Coppola di Catania.

Alessandro Fiori, cantautore, violinista, attore, pittore e scrittore italiano, nasce ad Arezzo nel 1976. Compie studi musicali dall’età di undici anni, imparando a suonare violino e pianoforte. A quattordici anni inizia a scrivere canzoni accompagnandosi con la chitarra del padre prima e col pianoforte poi. Si diploma all’accademia d’arte drammatica “Piccolo Teatro Città di Arezzo”. Tra i fondatori di band come Mariposa, Amore, Craxi, Assodifiori, Stres e Betti Barsantini, ha collaborato con Tristan Honsinger, Marco Parente, Paolo Benvegnù, Cesare Basile, Enrico Gabrielli, Alessandro "Asso" Stefana, Zen Circus, Danilo Gallo, Emanuele Maniscalco, Stephan Sieben, Dimartino, Zeno De Rossi, Sebastiano De Gennaro, Colapesce e molti altri.

Ha all'attivo tre album da solista: “Attento A Me Stesso” (Urtovox, 2010), “Questo Dolce Museo” (Urtovox, 2012) inserito nel settembre 2013 nella rosa dei cinque finalisti della Targa Tenco nella categoria "Album Dell'Anno") e “Cascata” (Viceversa Records, 2013). Nel 2013 si aggiudica il PIMI 2013 (premio organizzato dal Meeting delle Etichette Indipendenti) come "Miglior Solista". Dal 2014 è attiva la sua etichetta indipendente Ibexhouse che include anche uno studio di registrazione (Studio Rudere) dove cura in prima persona la direzione artistica di lavori propri ed altrui. A novembre 2017 è uscito per Woodworm / Ibexhouse il suo nuovo album: “Plancton”.