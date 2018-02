A Enna il viaggio fantastico ad "Atlantide" di Mvula Sungani

La danza internazionale è nuovamente di scena al Teatro Garibaldi di Enna che sabato 10 febbraio alle ore 20.30 per la stagione firmata da Mario Incudine ed organizzata dal Comune in sinergia con l’Università Kore ospita la Mvula Sungani Physical Dance che porta sul palcoscenico ennese una nuova creazione del regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani.

Si tratta della performance “Atlantide” in cui l’étoile Emanuela Bianchini e i danzatori solisti della Mvula Sungani Physical Dance saranno i protagonisti di un viaggio fantastico. E’ questo infatti, l’espediente usato per raccontare alcune storie che dall’interno di sé stessi portano verso un’isola immaginaria dove tutte le culture si incontrano. Questo percorso onirico e multietnico parte dalla ricerca della conoscenza di quelle forze che creano le più importanti e suggestive atmosfere musicali, dando vita alla complessa “macchina” di emozioni umane, intesa sia nella sua accezione individuale che collettiva. Un percorso nel mito che dalla Magna Grecia, ovvero il Sud Italia, con i suoi ritmi e le sue tradizioni, si tuffa nel Mediterraneo e raggiunge le spiagge di altri continenti con il Tango, il Flamenco e le danze africane.

“Uomo, conosci te stesso, e conoscerai l’Universo” dicevano gli antichi; e fra l’uomo e i luoghi di origine tutte le storie e le antiche leggende sembrano stabilire legami e analogie indissolubili. Una discesa in sé stessi, quindi, dove i luoghi della mente diventano luoghi reali, fisici, quasi una geografia dell’anima. Questo viaggio, che prende forza e struttura dalla musica colta unita alle musiche popolari, è una ricognizione intorno agli aspetti più intimi ma più veri dei singoli suoni che nascono dalla gente. Così, per esempio, l’impulso amoroso è conosciuto e descritto nel suo aspetto di passione dalle canzoni di origine popolare e così via. In questo spettacolo della Mvula Sungani Physical Dance ogni musica avrà una sua danza, ed ogni danza un suo significato.

ATLANTIDE

Mvula Sungani Physical Dance

Regia e coreografia Mvula Sungani

Con Emanuela Binchini ed i solisti della compagnia

Costumi Giuseppe Tramontano