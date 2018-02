Lorella Cuccarini è "La regina di ghiaccio"

Arriva in Sicilia lo spettacolo teatrale "La regina di ghiaccio il musical" che sarà di scena al Teatro Metropolitan di Catania dal 15 al 18 febbraio, per la Stagione del teatro e del divertimento della Brigata d’Arte Sicilia Teatro, e al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, dal 22 al 25 febbraio.

Ideato e diretto da Maurizio Colombi e ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la Turandot di Giacomo Puccini, il musical vede Lorella Cuccarini nel ruolo della crudele e malefica regina, vittima di un incantesimo, nel cui regno gli uomini sono costretti a indossare una maschera per non incrociare il suo sguardo. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf, interpretato da Pietro Pignatelli, a sciogliere il cuore di ghiaccio della regina con il calore e il fuoco del suo amore?

La Brigata d’Arte Sicilia Teatro - che opera in Sicilia dal lontano 1945 e da qualche anno ha dato grande rilievo alla commedia musicale e al musical nella propria programmazione, sia con produzioni proprie (da Varietà mon amour con Rosalia Maggio e Tuccio Musumeci a Vino Amori e Pizzicori con Miko Magistro) sia con proposte nazionali - non si è fatta sfuggire l’opportunità di regalare ai propri abbonati e al pubblico catanese una serata d’onore con questo grande musical, prodotto per Viola Produzioni, da Alessandro Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio, che ha riconfermato la squadra vincente di Rapunzel: Maurizio Colombi, Lorella Cuccarini.

Riconfermato anche il prezioso cast creativo con Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari per le musiche, Giulio Nannini per i testi, Alessandro Chiti per le scenografie, Francesca Grossi per i costumi, Alessio De Simone per il disegno luci, Emanuele Carlucci per il disegno suono, Rita Pivano per le coreografie. Non mancano in sala gli effetti speciali che abbattono la quarta parete coinvolgendo tutti gli spettatori, grazie all’utilizzo di immagini video realizzate con le più moderne tecnologie. La musica originale, composta da 18 emozionanti brani musicali, arrangiata e diretta da Davide Magnabosco, mantiene dei riferimenti melodici ad alcune tra le più famose arie di Puccini.



L’Opera lirica Turandot, incompiuta per la prematura scomparsa di Puccini, ebbe nelle varie edizioni dei finali distinti. L’adattamento in musical di Maurizio Colombi, geniale regista che si conferma una delle menti più creative del genere musical (suoi Rapunzel e Peter Pan), dà una nuova chiave di lettura fantastica, che si avvicina anche alla sensibilità dei bambini, grazie all’inserimento di personaggi inediti: le tre streghe Tormenta, Gelida e Nebbia, fautrici dell’incantesimo, in contrasto con i consiglieri dell’imperatore Ping, Pong e Pang; un albero parlante, la Dea della Luna Changé, il Dio del Sole Yao. Un cast artistico formato da venti straordinari performer fra attori, cantanti, ballerini, acrobati capace di affascinare tutta la famiglia.