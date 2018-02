A Catania torna "Chi è di scena" con Pattavina

Riprenderà ad andare in scena, martedì 20 febbraio fino a domenica 25 febbraio Teatro Brancati di Catania "Signori chi è di scena" commedia brillante di Pippo Pattavina, con lo stesso Pattavina, Santo Pennisi e al pianoforte il Maestro Nino Lombardo. Lo spettacolo usa il camerino dell’attore per raccontare la parte meno nota della sua vita, la parte più intima. Il camerino rappresenta: la casa, il pensatoio, i ricordi, il luogo dove si arrabbia se lo spettacolo non funziona e, al contrario, gioisce, se va bene. L’attore lo arreda con oggetti personali, la saponetta, il copione, i portafortuna, il baule, il tavolo e uno specchio per controllarsi cento volte, studiare le proprie espressioni, truccarsi. E’ una commedia che propone al pubblico una visione diversa dell’attore ne mette a nudo il retroscena, la parte intima prima che si alzi il sipario e vada sul palco a recitare. La pièce ha saputo incantare il pubblico e la critica, oltre che per la grande performances artistica del mattatore Pattavina, per il suo gusto un po' amarcord, dove si è spaziato dalla musica alla letteratura con maestria ed equilibrio, senza far mancare quella vena ironica per spennellare il tutto con la giusta leggerezza.

Questi gli orari delle repliche: Martedì 20 febbraio h.21, mercoledì 21 febbraio h. 17.30, giovedì 22 febbraio h. 21, venerdì 23 febbraio h. 17.30, sabato 24 febbraio h. 17.30 e h. 21, domenica 25 febbraio h. 17.30.