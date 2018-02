Al Bellini di Catania l'omaggio in danza a Rossini

Espressione di punta della scena contemporanea italiana e tra le compagnie più richieste nel mercato internazionale, Spellbound Contemporary Ballet arriva a Catania dal 20 al 25 febbraio all’interno del prestigioso cartellone di lirica e balletto del Teatro Massimo Bellini. Lo spettacolo Rossini Ouvertures andrà in scena per la prima volta accompagnato da orchestra con la partecipazione straordinaria di Martiniana Antonie (mezzo soprano) e Francesco Auriemma (baritono), cantanti solisti provenienti dall'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" del Rossini Opera Festival. Un passaggio importantissimo per questa fortunata creazione che viene così offerta al grande pubblico nella versione più completa possibile per rendere omaggio alle straordinarie musiche rossiniane.

Rossini Ouvertures celebra la figura artistica e umana di Gioachino Rossini di cui, nel 2018, ricorrono i 150 anni dalla morte. Al suo illustre concittadino, Pesaro, città della Musica, con il suo conservatorio e teatro storico, ha dedicato un ricchissimo calendario di attività artistiche, musicali e letterarie tese a onorare la vita e l’attività artistica del geniale compositore; tra queste si è inserito lo spettacolo creato da Mauro Astolfi a cui la città di Pesaro, insieme al Teatro Rossini, ha partecipato come co-produttore.

Questa creazione di Mauro Astolfi, realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e della Regione Lazio in collaborazione con il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, il Comune di Pesaro e Amat, inaugura una nuova stagione di grandi tournée e successi non solo italiani per Spellbound Contemporary Ballet ma anche internazionali (Houston 29/31 marzo).

Rossini Ouvertures vanta nel cast creativo, oltre alla regia e alla coreografia di Mauro Astolfi coadiuvato da Alessandra Chrulli in veste di assistente coreografa, il contributo al disegno luci di Marco Policastro (collaboratore storico della compagnia e affermato free lance, che firma con Astolfi anche il set concept), la realizzazione delle scene da parte di Filippo Mancini (insieme a Chiediscena di Filippo Tiezzi) già collaboratore di Romeo Castellucci e dei costumi da parte di Verdiana Angelucci.

Spellbound Contemporary Ballet nasce nel 1994, dietro volontà del coreografo Mauro Astolfi che fonda la Compagnia al rientro da un lungo periodo di permanenza artistica negli Stati Uniti. A partire dal 1996 Astolfi condivide il progetto produttivo con Valentina Marini con cui la Compagnia avvia un processo di intensa internazionalizzazione e di collaborazioni trasversali. La ricca progettualità artistica unita a una visione dinamica e in costante evoluzione del marchio hanno facilitato una ampia diffusione delle creazioni in contesti diversi, dai Gala ai programmi culturali televisivi, alle piattaforme e Festival di più continenti. Applauditissima per l’eccellenza degli interpreti e la versatilità del linguaggio coreografico Spellbound conta presenze nei maggiori teatri e Festival internazionali (Serbia, Germania, Francia, Croazia, Cipro, Thailandia, Svizzera, Spagna, Austria, Bielorussia, Stati Uniti, Messico, Giappone, Singapore, Taiwan, Israele, Inghilterra, Spagna, Svezia, Panama, Canada, Indonesia, Turchia, Russia e Corea del Sud). Modernità dei programmi, ricco repertorio sempre attivo, progetti di scambio e network in collegamento con la più fertile scena artistica europea, la rendono una tra le più apprezzate Compagnie italiane sul piano dell’offerta culturale internazionale. L’ensemble si avvicina al venticinquennale di attività, un arco di tempo in cui alla produzione di spettacoli di danza ha unito da sempre e con sempre maggiore interesse progetti di formazione ed educazione sia del pubblico che di almeno due generazioni di danzatori. Le attivita’ di Spellbound, oltre alle creazioni di Astolfi , abbracciano una serie di produzioni e progetti in rete con altri artisti e istituzioni su scala internazionale, come il recente “La Mode”, installazione a firma di Tomoko Mukayiama e Tojo Ito che ha inaugurato il National Taichung Theater a Taiwan nell’ottobre 2016. Le attività di produzione sono inoltre sostenute dal Ministero per i beni e le Attivita’ Culturali e del Turismo a partire dal 2000.