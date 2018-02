A Ragusa e Taormina il San Lorenzo Tour dei Flac

Due nuove date siciliana per la rock band palermitana Flac - Ross Maya voce solista e cori, Devvo chitarre e cori, Francesco Biondo basso e Francesco De Simone batteria -, l'1 marzo al Prima Classe di Ragusa e il 3 marzo al Casamatta di Taormina.

I Flac nel giugno del 2014 hanno vinto il concorso Feltrinelli Music Contest con il brano "Labirinto", esibendosi al Feltrinelli Store di viale Piemonte a Milano e conoscendo personalmente Roberto Rossi di Sony Music Italia.

Ad ottobre dello stesso anno il loro brano, "Dogma#2" ha vinto il premio regionale del SoundTRU Trussardi, indetto da Warner Music Italy insieme a Rolling Stone Italia, brano trasmesso più volte su RadioUno Rai durante il programma "Demo l'acchiappatalenti".

A novembre 2014 la band viene contattata dai vertici della Cgil per esibirsi alla "Notte Bianca dei Call Center" in piazza del Popolo a Roma; mesi prima la loro canzone "Conto Alla Rovescia" era stata inserita nel video-denuncia Essere Precario ideato dalla SLC CGIL Palermo e la segretaria nazionale Cgil Susanna Camusso ha espresso grande stima per l'impegno sociale e i temi trattati nelle loro canzoni. Nel 2016 la band inizia la collaborazione con Vincenzo Mario Cristi, alias Vinx dei Vanilla Sky, per la realizzazione del secondo disco, e la band conclude l'anno con un tour uuropeo tra Italia, Svizzera e Francia.

Nel 2017 esce in Italia il loro secondo disco, "San Lorenzo", da cui vengono estratti due singoli, "I tuoi occhi non mentono mai" e "Tra le mani", con i quali entrano in Top100 Italia per numero di passaggi radiofonici. Tra agosto e ottobre dello stesso anno la band fa altri due tour in Svizzera. In questo ultimo mese la band è stata impegnata nel nuovo tour promozionale del disco, tra Italia, Francia e Svizzera.