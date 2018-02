Tè-Atro, all’Istrione di Catania un tè con l’attrice

Dopo il notevole successo riscosso con "Copenaghen" di Michael Frayn andato in scena a febbraio con la regia di Valerio Santi - «Analizza la storia da un altro punto di vista, quello matematico, umanizzando la fisica quantistica al punto da renderla comprensibile a chiunque» - il Teatro L’Istrione di Catania prosegue la sua attività con il nuovo appuntamento della rassegna di monologhi e tazze da tè Tè-Atro con lo spettacolo Singolare femminile interpretato dall'esuberante e vulcanica Giovanna Criscuolo, un divertentissimo monologo sulle donne, le loro molteplici sfaccettature, i pregi, i difetti, la vita di coppia, la competitività dell'uomo nei confronti della donna e molto altro. Dopo la prima replica del 25 febbraio, lo spettacolo andrà nuovamente in scena sul palcoscenico di via De Roberto domenica 4 marzo alle ore 17. Le due settimane successive, sarà invece il turno del terzo e ultimo appuntamento della suddetta rassegna con lo spettacolo Rosalina scritto e diretto da Silvia Guidi e interpretato da Giovanna Mangiù domenica 11 e domenica 18 marzo alle ore 17. Dal 13 al 15 aprile, riprende la stagione di prosa A Ciascuno il Suo de L’Istrione, con il quarto appuntamento in cartellone ovvero Ma per fortuna è una notte di luna una divertentissima commedia scritta da Ermanno Carsana con Valerio Santi, che ne cura anche la regia, Francesco Russo e Concetto Venti.