A Catania l'"Annata ricca" con Cosetta Gigli

Annata ricca massaru cuntentu di Nino Martoglio, in scena al Teatro Don Bosco di Catania sabato 3 marzo alle 21 e domenica 4 marzo alle 18, è il quarto lavoro in cartellone dell’associazione Teatro d’Arte.

La commedia in due atti Annata ricca, massaru cuntentu è uno dei classici del teatro siciliano di Nino Martoglio. La commedia è ambientata in una masseria alle falde dell’Etna durante il periodo della vendemmia. Nel giorno di San Michele, alla fine di settembre, al tramonto, contadini, portatori e vendemmiatrici si abbandonano al riposo. Un clima di festoso erotismo contagia tutti. Mariano, che ha una tresca con Grazia moglie del “padrone” massaro Michelangelo, organizza un piano per trascorrere la notte con lei, ma dovrà rinunciarci. Michelangelo, infatti, insospettito dalle sue manovre, lo costringerà in qualche modo a rimanere in campagna, nella masseria. Ma il desiderio di Mariano troverà comunque sfogo, e ad accontentare i suoi istinti sarà Pina, la giovane figlia di Michelangelo. Il testo è stato scritto da Martoglio nel 1914 in lingua italiana, nel clima della Grande Guerra ed è stato, poi, ripreso in dialetto e steso in due atti nel 1921. Il testo, già corposo di contenuti, viene arricchito da musiche, canti e balli della terra di Sicilia.

La messinscena curata dall’associazione Teatro d’arte di Catania, con la regia di Giovanni Puglisi, vede il cast capeggiato dal soprano Cosetta Gigli nelle vesti di Grazia, cast che si avvale di nomi illustri della ribalta del teatro siciliano tra i quali Gianni Sciuto, Enzo Sasso, Giovanni Puglisi, Francesca Barresi, Sergio Borsellino, Alba La Rosa, Rossella Strano, Luciano Gazano, Alfio Recupero, Antonio Parisi, Amelia Puglisi, Annalisa Parisi e Toti Finocchiaro. Fanno parte del cast anche il cantautore Riccardo Tomasello e Melina Distefano come voce narrante.