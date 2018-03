A Catania l'house del dj tedesco &ME

Sabato 3 marzo, al MA, il club di via Vela da 13 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, il quinto appuntamento di stagione di Beat Boutique, progetto giunto al secondo anno, basato sulla musica elettronica da club. Il format si propone di offrire ritmi e sonorità mai scontate con incursioni nei generi classici, miscele melodiche, nette escursioni nella musica psichedelica, ibridazioni matematiche e frequenti incroci con la contemporary folk music o folk revival music. I dettagli sono la naturale evoluzione musicale che rendono attuali i ritmi nei migliori club mondiali più underground. Nel corso dei mesi, Beat Boutique ospiterà artisti dj’s internazionali in linea con l’espressione progettuale di Beat Boutique. La serata comincia alle 22 con il dj set in cortile di Mo Bò. Poi spazio alla musica nella Main Room con il resident dj Francesco Samperi, e le selezioni della guest star, il dj tedesco &ME.

La serata nasce con l’accoglienza della pittrice Sophia Greco. Classe 1992, creativa, fortemente fantasiosa, iper-produttiva, con grande carattere e senso estetico, i lavori di Sophia Greco sono piccole “finestre sul mondo onirico”: dietro le tele c’è un foro nel muro ed attraverso la cornice della “finestra” vediamo uno scorcio accuratamente scelto da Sophia tra l’infinità dei possibili sogni di ognuno di noi. I lavori esprimono la voglia di raccontare desideri, passioni, paure, e visioni oniriche. Ma a ben guardare, addentrandoci nelle sue pitture vediamo qualcosa che va oltre la "semplice" descrizione ed è ciò che conta: la visione dell’artista.

Il dj tedesco &ME appare un po’ inaspettatamente nel mondo del club house, grazie alla sua modestia e alla particolarità che ritrovi anche nel suo nickname. Arrivato da Amburgo a Berlino nel 2004, per il suo talento è stato presto riconosciuto da gente come Dj Hell o Dj T che lo hanno assunto come co-produttore, si dedicava ai remix per artisti come Roxy Music, Tiefschwarz o Anthony Rother. I motivi che l’hanno fatto diventare uno dei dj e produttori più apprezzati e ricercati di oggi, si basa sul lavoro svolto con Fetisch, con il quale ha introdotto nuovi ritmi, nella joint venture con Terranova, con il rilascio continuo di ep e album su etichetta Kompakt, per le collaborazioni con Nic Fanciulli e le uscite su etichetta Saved Records e il suo progetto NR& con il collega produttore Rampa e con il cantante Nomi (Hercules & Love Affair, Jessica 6) sono queste solo alcune pietre miliari di questo percorso artistico. Non dimentichiamo le produzioni da solista, che grazie a la ricercatezza dei suoni, si sono fatte strada e conclamate come capolavori senza eguali.

Nel 2009, con la traccia FIR, si tratta della prima uscita su etichetta Keinemusik, questi è un collettivo di DJ e produttori berlinesi, tra cui Rampa, Adam Port, David Mayer, Reznik e l'artista Monja Gentschow, progetto che ha contribuito a rafforzare sempre di più la sua immagine. Grazie a tutto ciò, oltre le tante produzioni su varie etichette, la sua reputazione di produttore dotato e straordinario dj si è diffusa in tutti i paesi del globo. Questo è il reale motivo per il quale le sue tracce, si trovato frequentemente in vetta alle classifiche “Top Ten.” nei portali più importanti come: Beatport, Traxsource, Juno, I Tunes etc. e le ascoltiamo nei set di tutti i club del mondo proposti dai nomi più blasonati. La sua è una miscela di techno, di soul e di house music che ha preso forma in maniera netta e sono svariati i nuovi progetti messi in cantiere.