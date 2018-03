A Catania "Nine Steps", racconti in musica di Sal Costa

Va in scena domenica 11 marzo, alle ore 19.30, "Nine Steps", live performance tratta da un romanzo "Un du'e tre. La vera storia di Johnny il Pompiere" dello scrittore catanese Sal Costa uscito nel 1997. L'autore lo ha ridotto e adattato alle esigenze di rappresentazione arricchendolo di una vera e propria colonna sonora. Preziosa in tal senso è stata la collaborazione con due musicisti jazz, la cantante Rosalba Bentivoglio, che suonerà anche tastiere elettroniche e leggerà anch'ella, e l’apporto ritmico del batterista Antonio Petralia. La storia è ambientata a New York. Il primo monologo, cui dà voce lo stesso autore, parla della nascita e del decorso della malattia mentale, bipolarismo e schizofrenia, fino a sfociare in fatti di sangue, omicidi seriali. Il secondo monologo, interpretato da Rosalba Bentivoglio, racconta di una donna a cui il destino ha riservato d'essere la moglie del Mostro, ma di esserne anche il Boia. Lo ucciderà col fuoco. La colonna sonora è il pulsare della città, il suo umore, i suoi panorami, lo skyline, ma anche il reticolo di vicoli maleodoranti illuminati a stento dai riflessi lontani dei neon della main street I brani cantati da Rosalba Bentivoglio sono parte integrante della colonna sonora, restituiscono atmosfere difficilmente narrabili, creano spessore e profondità. La batteria di Antonio Petralia è un metronomo impazzito, il tempo incostante d’una città frenetica, via di fuga e al contempo gabbia. "Nine Steps" è una performance fra reading e teatro, ma quel che passa, in qualche modo, è cinema.

Sal Costa: «Abbiamo definito lo spettacolo live performance perché reading ci sembrava riduttivo, e non è teatro, non in senso classico, meno che mai concerto, nonostante la presenza di due musicisti in scena. Se esistesse la categoria, lo chiamerei “cinema destrutturato”. E in tal senso, Rosalba Bantivoglio è stata una sponda fantastica perché, lungi da manierismi, ha saputo dar suono alle emozioni con una fitta ragnatela di inserti elettronici, rumori d’ambientazione e brani che sono parte integrante del racconto e spaziano da Miles Davis, a Coltrane, a Gershwin, a Frank Zappa».