Al Bellini di Catania l'amore esemplare di Pennac

Zo Centro Culture Contemporanee di Catania e Teatro Massimo Bellini di Catania in co-produzione presentano "Un amore esemplare" di e con il celebre scrittore francese Daniel Pennac e la fumettista Florence Cestac, per la regia di Clara Bauer. Lo spettacolo, nell'ambito della rassegna Altrescene, è realizzato anche con la collaborazione del Comune di Catania e dell'Università di Catania e con il sostegno della Fondazione Oelle.

Lo spettacolo andrà in scena martedì 6 marzo, alle ore 21 al Teatro Massimo Bellini e non più al Teatro Sangiorgi come precedentemente annunciato. Gli spettatori che hanno già acquistato i biglietti potranno utilizzarli anche nella nuova sede, con la stessa disposizione e ordine. Ci sono inoltre in vendita nuovi biglietti a prezzi ridotti per gli studenti. La prevendita continua presso TicketOne. Biglietti acquistabili, solo la sera dello spettacolo, anche al botteghino del Bellini.

"Un amore esemplare", tratto dall'omonimo graphic novel pubblicato recentemente in Italia da Feltrinelli Comics, è l'incontro tra un grande romanziere e una grande fumettista. Lui ha una bella storia da raccontare. Una storia d’amore, fra un uomo ed una donna di diversissima estrazione sociale, ma uniti da un sentimento forte, pulito e coraggioso. Una storia vera e così bella da sembrare inventata. Il romanziere è Daniel Pennac, la fumettista è Florence Cestac. Nasce così il fumetto che la regista Clara Bauer traspone a teatro con la presenza in scena dei due autori. Daniel Pennac racconta al pubblico il suo colpo di fulmine per questa incredibile coppia mentre Florence Cestac riempie l’intero spazio scenico con i suoi disegni dal vivo.

UN AMORE ESEMPLARE

di Daniel Pennac e Florence Cestac

adattamento teatrale di Clara Bauer e Daniel Pennac

regia di Clara Bauer

tratto dal fumetto “Un amore esemplare”, pubblicato da Feltrinelli in Italia e da Dargaud in Francia

con Massimiliano Barbini, Florence Cestac, Daniel Pennac, Ludovica Tinghi

luci e collaborazione artistica Ximo Solano

musica Alice Pennacchioni

elementi di scena Antonella Carrara

assistente alla regia Pako Ioffredo

Lo spettacolo in francese e italiano, dura 60 minuti circa.

Produzione: Compagnie MIA/Parigi, Il Funaro/Pistoia, Laila/Napoli

Coproduzione: COMICON/Napoli

Ingresso € 28, € 25, € 20, € 15 (€ 10 ridotto studenti)