A Enna una settimana in compagnia di Federico II

Apertura in grande stile lunedì 6 maggio, per la dodicesima edizione della Settimana federiciana ennese il cui corposo programma coilvolgerà la città fino a domenica 13 maggio, sotto l'egida della Casa d'Europa presideuta da Cettina Rosso.

Ricalcando quanto dichiarato dal sindaco di Enna Maurizio Dipietro ("Abbiamo il dovere di recuperare la nostra identità attraverso la figura di Federico II"), la città si prepara a sette giorni di approfondimento culturale e storico, omaggi artistici, spettacoli a tema, giochi popolari e rievocazioni per ricordare la gloriosa stagione vissuta in epoca medievale e consolidare il "sogno europeo" dell'imperatore Stupor Mundi.

Castellano, figuranti e le otto squadre dei quartieri storici (U Pupulu, Sant'Agustinu, Beddivirdi, San Pitru, U Sarbaturi, I Funnurisi, A Chiazza e San Tumasi), assieme a organizzatori e coordinatori, si raduneranno alle 17.30 in piazza Duomo per prendere parte alla rievocazione storica "La corte del Castellano di Castrum Joannes", con una performance scritta e curata dal "castellano" Gaetano Libertino (attore e regista), in collaborazione con lo storico dell'arte Rocco Lombardo.

Alle 18, all'interno della chiesa madre, seguirà la cerimonia di benedizione delle squadre del Palio Federico II, con una riflessione del parroco del Duomo, monsignor Vincenzo Murgano, e il canto Salve Regina eseguito dalla corale Maria Santissima della Visitazione. Saranno presenti i cavalieri dell'Ordine sovrano monastico militare dei Templari federiciani, guidati da Corrado Armeri, gran maestro dell'Ordine.

In serata, dalle 19.30 in poi, ci si sposterà al caffè letterario Al Kenisa per la serata enologica sul tema "Un brindisi a Federico II", una degustazione di vini realizzati da quattro cantine siciliane accompagnata da prodotti tipici locali. "La mia sfida - spiega Michele Sabatino, gestore del caffè letterario di proprietà comunale - è quella di far gustare agli ennesi e ai turisti vini di pregio prodotti nella nostra terra e destinati a un business estero, molto apprezzati in Giappone o negli Stati Uniti. Enna deve far sì che la cultura sostenga l'economia, ecco perché mi piacerebbe attenzionare cantine ennesi, oggi di fatto inesistenti, e valorizzare ancor di più l'Al Kenisa per le sue dotazioni storico-architettoniche e il suo ruolo come spazio culturale e fulcro di ricezione turistica".

A guidare il percorso di assaggi dei vini, che si prepara a diventare vera e propria "rassegna enologica federiciana", sarà l'esperto Giovanni Marletta, già organizzatore di una rassegna di vini inserita all'interno delle passate edizioni della Settimana federiciana ennese, "una tradizione - ha chiosato Cettina Rosso - che deve presto tornare a vivere nel nostro programma".

Ingresso a inviti.

Il Premio per l’Europa “Federico II” 2018 sarà conferito a Massimo Bray, ministro emerito dei Beni culturali e direttore dell’Enciclopedia italiana Treccani che – per ragioni strettamente organizzative – verrà consegnato il prossimo giugno a Enna, in una cerimonia che vedrà la presenza del mecenate Emmanuele Francesco Maria Emanuele, cittadino onorario di Enna e presidente onorario della Casa d’Europa.

E se trovano conferma in cartellone il grande corteo storico, le rievocazioni in costume, la Festa dell’Europa, il premio Europa “Edoardo Fontanazza” per le scuole, e il palio federiciano (che anche quest’anno vedrà sfidarsi otto quartieri storici), torna nel programma dei giochi la Giostra della rosa dei cavalieri, dedicata a Mario Ricerca (si terrà venerdì alle 18.30 al campo sportivo di Pergusa). Grande spazio agli eventi culturali con una due-giorni di convegno internazionale su “Federico II: culture, tradizioni, immagini”, organizzato dall’università Kore e dall’Ersu Enna giovedì alla Torre di Federico e venerdì all’Unikore, con la mostra “Svevo contemporaneo” allestita alla Torre da Vittorio Vicari e l’Accademia delle Belle arti di Catania e con l’installazione pittorica “Un Regno nel Sole” di Benedetto Poma visitabile all’Hennaion. Spettacoli e degustazioni in tema medievale saranno invece protagonisti della Notte federiciana (sabato in piazza VI Dicembre), con il Mercato dei crociati, curato da Fabio Di Fina e performance di musica e danza per tutto il centro storico. Degustazioni di vini, infine, all’Al Kenisa con il Brindisi a Federico II lunedì sera con i prodotti di quattro cantine dell’Isola e il contributo enologico di Andrea Marletta.

PROGRAMMA



Lunedì 7 Maggio

Piazza Duomo, ore 17.30. Apertura della Settimana Europea Federiciana. “La Corte del Castellano di Castrum Joannes“, rievocazione storica a cura del “castellano”, impersonato da Gaetano Libertino. Testo di Rocco Lombardo e Gaetano Libertino.

Duomo, ore 18,00. Cerimonia di benedizione delle squadre del Palio “Federico II” con l'omelia di Monsignor Vincenzo Murgano. Canto “Salve Regina”, a cura della Corale Maria Santissima della Visitazione. Sarà presente l'Ordine Sovrano Monastico Militare dei Templari Federiciani, guidati dal Gran Maestro Corrado Armeri.

Caffè letterario “Al Kenisa”, ore 19.30. Le Serate dell'Assaggio: “Un brindisi a Federico II” con degustazione di vini siciliani accompagnata da prodotti tipici locali.



Martedì 8 Maggio

Quartiere Funnurisi - Porta di Janniscuro - ore 18.00. Arrivo di Federico II rievocazione storica, con la collaborazione del quartiere Fundrisi e della Confraternita dello Spirito Santo. Chiesa di San Bartolomeo Cerimonia di benedizione e omaggio alla Madonna dell'Indirizzo, con l'omelia di Padre Russignolo. “Salve Regina” , a cura del Coro “Beato Girolamo De Angelis”.



Mercoledì 9 maggio

“Festa dell'Europa”, Teatro Garibaldi - ore 9.30. Cerimonia di premiazione delle scuole partecipanti al Premio Europa “E. Fontanazza”. Saluti di Cettina Rosso, Presidente della Casa d'Europa e Maurizio Dipietro, Sindaco della Città Esibizioni artistiche di: I.C. “E. De Amicis”, I.I.S. “Federico II”, I.I.S. “N. Colajanni” - Liceo Classico, Scienze Umane e Musicale. Premiazione a cura di Rocco Lombardo, Presidente della Giuria. Conduzione di Maria Renna, coordinatrice Scuole. Premio per l'Europa “Federico II” conferito a Massimo Bray, Ministro Emerito dei Beni culturali e Direttore dell'Enciclopedia Italiana Treccani.



Giovedì 10 maggio

Torre di Federico, ore 15:00. Convegno Internazionale (10-11 maggio 2018) Federico II: culture, tradizioni, immagini.

Ore 15.00: Apertura dei lavori e saluti istituzionali Magnifico Rettore dell'Università di Enna “Kore”, Prof. Giovanni Puglisi, Presidente dell'Università di Enna “Kore”, Prof. Cataldo Salerno, Preside della Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, Prof. Giombattista Amenta, Sovrintendente ai BB. CC. AA. di Enna, Arch. Salvatore Gueli, Sindaco di Enna, Avv. Maurizio Dipietro, Presidente della Casa d'Europa, Prof.ssa Cettina Rosso, Presidente del Centro Studi Federico II, Prof.ssa Paola Rubino. Ore 15.30, Iª sessione, presiede Federico Martino (Università di Messina). Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata), Retorica latina e organizzazione del sapere alla corte di Federico II, Horst Enzensberger (Università di Bamberg) Tra cancelleria e Magna Curia. L'assetto amministrativo del Regno di Sicilia, Marino Zabbia (Università di Torino) Memorie mutevoli. Federico II nelle cronache genovesi (secc. XIII-XV), Pietro Colletta (Università di Enna “Kore”) Gugliemo II e Federico II nelle cronache del regno: un re “buono” ed uno “dimenticato”. ore 17.00: Dibattito - ore 17.30: Esibizione musicale con Enrico Coppola e Giuseppe Di Bella, “Il tempo e la voce”.

Torre di Federico, ore 18:00. Apertura del Palio dei Quartieri “ Federico II”, giochi medievali senza barriere tra i Quartieri 'U Pupulu, Sarbaturi, San Pitru, Funnurisi, S. Agustinu, 'A Chiazza, San Tumasi. “Tiru cȗ firru di cavaddru” (Tiro con ferro di cavallo). Conduce Giuseppe Castronovo, coordinatore del Palio.

Torre di Federico, ore 19:30. Mostra: “Svevo Contemporaneo ”, 3x8 artefatti di moda/pittura/graphic design a cura di Vittorio Ugo Vicari, Accademia delle Belle Arti di Catania, coadiuvato da Angela Chiara Cernuto, Gianni Latino, Antonio Boncori, Pamela Lanza.



Venerdì 11 maggio

Università degli Studi di Enna “Kore”- Aula Pettinato, ore 10:00, convegno internazionale Federico II: culture, tradizioni, immagini. IIª sessione presiede: Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata), Federico Martino (Università di Messina) “Il Liber Augustalis e la dottrina dei Glossatori”, Rodney John Lokaj (Università di Enna “Kore”) “L'ambiguità dantesca nei confronti dello Stupor mundi”, Francesco Carapezza (Università di Palermo) “Poeti della scuola siciliana e Mimesänger: un rapporto problematico”. Ore 11.40, presiede Anna Sereni (Università di Enna “Kore”). Giovanni Travagliato (Università di Palermo) “Federico II e l'eredità della cultura figurativa bizantino-arabo-normanna in Sicilia”; Daniela Patti (Università di Enna “Kore”) “Luoghi forti” nel territorio ennese in età medievale.

Campo Sportivo di Pergusa, ore 18.30. “La Giostra della Rosa” rievocazione storica dei cavalieri, valevole per il Palio dei Quartieri, dedicata a Mario Ricerca. Benedizione del cavallo e del cavaliere, con l'omelia di padre Giuseppe Rugolo, Cursa cȗ saccu (corsa con i sacchi). Conduce Mariangela Vacanti.

Sabato 12 maggio

NOTTE FEDERICIANA

Piazza VI Dicembre - ore 18:00 “Il Mercato dei Crociati”, mercato dell'artigianato creativo a cura di “Laberna - Cibus et Vinorum” di Fabio Di fina e Rosa Maria Merlo, orari di apertura dalle ore 16.00 alle 24.00. “La benedizione della freccia” rievocazione storica a cura della Compagnia degli Arcieri del Castello di Enna.

Piazza Umberto I - ore 18:30 Finale del Palio dei Quartieri “Federico II” Cursa câ carriola (Corsa con la carriola), Cursa cȗ i trampuli (Corsa con i trampoli), Puma nô cannisciu (Il pomo nel canestro), Tiru cȗ l'arcu (Tiro con l'arco) Artisti di strada: un itinerario di trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e odalische tra le vie del Centro storico, a cura di: Compagnia “Batarnù” di Paternò, “La Corte di Federico II” di Enna, “Le Odalische Ajnabeine” di Enna.

Piazza Umberto I - ore 21:00 "Compagnia La Giostra", Musica e spettacolo in stile etno medievale, con la collaborazione dell'Officina Medievale di Enna. Quartiere “A Chiazza”- Mercato di Sant'Antonio - ore 20:30 Street food/ Cena di ringraziamento, con la collaborazione del Comitato di quartiere “A Chiazza” e dei commercianti del Mercato Sant'Antonio e del Centro storico Caffè letterario Al Kenisa - ore 22:00 Concerto con musiche celtiche e medievali



Domenica 13 maggio

Torre di Federico, ore 9:30 Prova di Campionato nazionale della Lega Arcieri Medievali. Piazza VI Dicembre, “Il Mercato dei Crociati”, a cura di “Laberna” di Fabio Di fina e Rosa Maria Merlo. Orari di apertura 10:00/13:00 - 16:00/24:00

Monastero di Montesalvo - ore 17.30, avvio del Gran Corteo Storico, con la partecipazione di musici e sbandieratori "Real Trinacria" Trapani-Erice, Associazione teatrale T.E.M.A. di Monreale, Accademia Siciliana Falconieri di Federico II del Cav. Maestro Falconieri Agatino Grillo, Compagnia Arcieri del Castello di Enna, Compagnia Arcieri di Ventura di Enna, Gruppo Storico Medievale di Enna, Officina Medievale di Enna, La Corte di Federico II di Enna, Gruppo storico di Caccamo , Ordine dei Cavalieri di Plutia a cura di Raffaella Motta e International dance di Osvaldo e Daniela Lo Presti di Piazza Armerina, Gruppo storico di Castelvetrano, Gruppo delle odalische “Ajnabeine” di Enna, Gruppo di Musici del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina, Gruppo di Studenti dell’I.I.S. “Federico II di Enna, gruppo Storico di Gela.

Soste: Piazza Municipio, consegna delle Chiavi della Città; Duomo, “Canto Mariano”, a cura della Corale di Maria Santissima della Visitazione del Duomo. Omaggio a Maria SS della Visitazione, Patrona di Enna, con l'omelia di Padre Giuseppe Rugolo; Castello di Lombardia, arrivo del Gran Corteo Storico, accoglienza dei Gruppi storici siciliani, consegna del Palio al Quartiere Vincitore, esibizioni storico-rievocative, a cura dei gruppi storici siciliani ed ennesi. Conduce Mario Vaccaro.

MOSTRE

Castello di Lombardia: “La Settimana Federiciana ad Enna”, mostra fotografica, con la collaborazione della Pro Loco “Proserpina”. Torre di Federico: “Svevo Contemporaneo ”, 3x8 artefatti di moda/pittura/graphic design a cura di Vittorio Ugo Vicari, Accademia delle Belle Arti di Catania. Hennaion: “Un Regno nel Sole” esposizione di quadri di Benedetto Poma, con la collaborazione dell’Officina Medievale e della Biblioteca degli autori ennesi Hennaion (dal 7 al 13 Maggio). Chiesa delle Anime Sante: esposizione di arredi, paramenti sacri e suppellettili, in possesso dell'Arciconfraternita delle Anime Sante del Purgatorio. Chiesa dell'Addolorata: esposizione di arredi, paramenti sacri e suppellettili, in possesso della Confraternita di Maria SS. Addolorata. Chiesa di San Marco: esposizione di arredi sacri, a cura di Elia Cacciato e dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Chiesa di Santa Maria SS del Popolo: “Trasfigurazione”, opera pittorica di Saverio Marchese con la collaborazione della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù. Chiesa della Donna Nuova: esposizione di arredi sacri, a cura del Venerabile e Devoto Collegio di Santa Maria La Nuova. Centro storico: “Volti federiciani”, esposizione fotografica a cura di Luigi Vellari - fotografo, con la collaborazione dei commercianti del Centro storico e della Confcommercio. Temporary Gallery (Via Roma 234): “Spring” della pittrice Ornella Gullotta. Piazza Bovio: “Omaggio di Bruno Caruso” alla Sett. Federiciana, a cura dell'Unesco - club di Enna. Centro storico: vetrine “Sorriso Gogol”, a cura di Mauro Todaro. Itinerari artistico-religiosi nelle Chiese ennesi, veri gioielli d'arte, con la collaborazione del Collegio dei Rettori e dell'Ass. Guide Turistiche (dietro prenotazione gruppi).

“A Tavola con Federico”. Durante la settimana si possono gustare i piatti tipici medievali dell'età di Federico II nei ristoranti, enoteche, caffè che aderiscono all'iniziativa, proponendo ricette indicate dagli organizzatori della Settimana Federiciana in collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina.