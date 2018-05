Il tour d'addio di Elio e le Storie Tese

Il concerto del "Tour d’Addio” di Elio E Le Storie Tese previsto il 17 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale è stato spostato al Teatro Metropolitan di Catania, sempre nella stessa data. I biglietti già acquistati restano validi. Il nuovo posto sarà indicato sul “segnaposto” distribuito il giorno dello spettacolo, dalle ore 17, presso la biglietteria del Teatro Metropolitan. È possibile anche chiedere il rimborso entro il 21 maggio.

Dopo 38 anni di successi che hanno segnato la storia della musica italiana, Elio e le Storie Tese concludono la carriera in grande stile e, dopo l’agognata ultima posizione nella competizione sanremese, si sono buttati nel Tour d’Addio.

L’ultimo tour di Elio e Le Storie Tese toccherà anche la Sicilia e sarà al Teatro Metropolitan di Catania il 17 maggio, per una data organizzata da Giuseppe Rapisarda Management. Alla domanda «Vi sciogliete veramente?» gli EelST annuiscono e dichiarano che non ci hanno ripensato neppure dopo la grande dimostrazione di affetto e interesse nei loro confronti suscitata dalla notizia del loro scioglimento. Hanno davvero deciso di sciogliersi.

Il loro ultimo progetto discografico “Arrivedorci”, è un imperdibile disco che contiene l’omonimo brano sanremese, l’inedito “Il circo discutibile” e la registrazione dei più grandi successi suonati durante il Concerto d’Addio che si è tenuto in un Mediolanum Forum sold out il 19 dicembre 2017.



Dal 20 aprile, con il Tour d’Addio, Elio e le Storie Tese raggiungeranno i fan di tutto il Paese che non sono riusciti a partecipare al grande Concerto d’Addio. Raccontano: «Dopo avere preso atto di quanti avrebbero voluto, ma non hanno potuto, raggiungere Milano per partecipare alla festa al Mediolanum Forum, abbiamo accettato la proposta di organizzare un altro giro di concerti. Un Tour d’Addio, che sarà però “a scadenza”: da consumarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018».