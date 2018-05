A Palermo Ale e Franz parlano d'amicizia e solidarietà

In esclusiva per Centodieci, Ale e Franz il 16 maggio, alle 21, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, realizzano un format inedito sui valori di amicizia e solidarietà: E’ tanto che aspetti? Si tratta di uno spettacolo particolare che si basa sulla relazione con il pubblico con momenti d’incontro e situazioni più propriamente d’intrattenimento. Attraverso l’interazione con i presenti, i due comici avranno modo di rispondere a domande e curiosità “raccontandosi e raccontando” per giungere a toccare argomenti legati al valore di amicizia e solidarietà, base della cultura. Ale e Franz sono un duo comico formatosi nel 1992. Dal 1995 sono “Ale e Franz” e debuttano con lo spettacolo Dalla A alla Z e il successo è immediato. Nel 2007 sono protagonisti del programma Buona la prima! e tra il 2010 e il 2011 propongono due programmi basati su sketch brevi e improvvisazione, di cui sono maestri: Ale e Franz Sketch Show e A&F – Ale e Franz Show. Nel 2014 accompagnano Enrico Ruggeri nel tour C’era un tedesco, un francese e un italiano, nel quale Ale suona la chitarra e Franz la tastiera. L’incontro tra i due è avvenuto a Milano mentre frequentavano i corsi e i laboratori di formazione teatrale e lavoravano Ale in fabbrica e Franz come educatore. La loro comicità spontanea, veloce, ritmata a cavallo tra lo stralunato e il surreale genera buon umore con intelligenza e sensibilità.

Questo evento è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Palermo per Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.