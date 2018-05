A Catania La Governante, sognatori del rock

Il cinema d’autore, la beat generation, le droghe, la new wave più scura e squarci di post rock distesi su tappeti di elettronica: sono queste le coordinate entro cui si muove il complesso universo musicale de La Governante. Ecco in sintesi il concept della band augustana La Governante in concerto il 17 maggio al Mono di Catania. La band è composta da: Salvatore Micalizio voce e synth, Sergio Longo batteria e beat, Daniele Kiodo Ricca chitarra e synth, Maurizio Barabba Carrabino basso e synth bass.

Provenienti da altri progetti si formano a fine 2012 con alcuni bagagli musicali comuni come lo shoegaze anni 90 o la new wave degli ’80. Dopo una prima sessione di registrazione pubblicano il video di “Finchè puoi tu balla” che dà subito una buona visibilità sul web alla band. Durante l’estate 2014 riprendono le registrazioni che daranno vita al primo album “La nouvelle Stupèfìante” pubblicato il 9 giugno 2015 per La Fabbrica Etichetta Indipendente/Audioglobe.

Il videoclip del singolo “Bianconi Chansonnier” (uscito in anteprima sul sito del Mucchio Selvaggio) e la copertina dell’album sono frutto di una prestigiosa collaborazione con la celebre artista canadese Alexandra Levasseur. Altri due sono i videoclip realizzati dalla band, “Cartoline dai tuoi viaggi” e “Le scimmie sulla schiena”, che ben trasmettono il loro amore per la cultura cinematografica con un canale Youtube che conta già le 36.000 visualizzazioni. L’album, accolto con enfasi da tutta la stampa specializzata, è stato considerato da molti fra i migliori esordi del 2015.

Lo scorso dicembre è uscito un brano nuovo, "The dreamers" che lascia probabilmente presagire la direzione che La Governante ha scelto di intraprendere per il prossimo lavoro. Sembra confermata quindi la loro passione per il cinema e le arti visive, l’immagine che ne accompagna l’uscita è infatti frutto di una collaborazione con l’artista americano Joshua Burbank.