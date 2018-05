A Catania "La merda", palcoscenico cult europeo

Dopo lo straordinario successo riscosso nella prima edizione di “Aritmie”, torna a grande richiesta al Teatro Coppola di Catania, giovedì 17 e venerdì 18 maggio, “La merda”, lo spettacolo che ha vinto l’oscar del teatro europeo e registrato un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo, da Londra a Madrid, da São Paulo a Roma, passando per Glasgow, Berlino, Vancouver, Vilnius, Copenhagen, Lisbona e Adelaide, con anni consecutivi di tutto esaurito. Lo “straordinario, brutale, disturbante e umano” (The Times) testo sulla condizione umana di Cristian Ceresoli, che gli è valso il Fringe First Award for Writing Excellence per la scrittura, è stato tradotto oltre che in inglese, in greco, danese, ceco, spagnolo, gallego, portoghese brasiliano, norvegese, svedese e francese, mentre è in corso di traduzione in numerose altre lingue. Viene pubblicato in edizione bilingue Italiano-Inglese dalla Oberon Books di Londra nel 2012 e nel 2017 in Italia da Gallucci HD.

L’interpretazione “straordinaria, sublime e da strapparti la pelle di dosso” (The Guardian) di Silvia Gallerano viene accolta da più di sei anni da commosse ovazioni. La Gallerano, che interpreta “La Merda” sia in inglese che italiano, è la prima attrice italiana a vincere il The Stage Award for Acting Excellence. “La Merda” si manifesta come uno stream of consciousness dove, in poesia, si scatena la bulimica e rivoltante confidenza pubblica di una “giovane” donna “brutta” che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio di aprirsi un varco nella società delle Cosce e delle Libertà.

“La Merda” ha come spinta propulsiva il disperato tentativo di districarsi da un pantano o fango, ultimi prodotti di quel genocidio culturale di cui scrisse e parlò Pier Paolo Pasolini all’affacciarsi della società dei consumi. Quel totalitarismo, secondo Pasolini, ancor più duro di quello fascista poiché capace di annientarci con dolcezza.



Silvia Gallerano

Il premio The Stage 2012 per Acting Excellence Silvia Gallerano è la celebre performer de "La Merda", che interpreta oltre che in italiano anche in inglese. La Gallerano, "una assoluta scoperta per il cinema" secondo Marco Giusti a Stracult (Rai2), è Betta in "Riccardo va all'inferno" di Roberta Torre, mentre lavora in molti altri film in uscita nelle sale, tre cui "Ride" di Valerio Mastandrea e "Nome di donna" di Marco Tullio Giordana. In passato ha lavorato con Silvio Soldini, Marina Spada e Laura Morante. È recente protagonista di "Asino Vola" di Tripodi e "Fonte", prodotto da Tempesta Film, in prima mondiale al Film Festival di Locarno 2015. È fondatrice della Compagnia Teatrale Dionisi. Vincitrice di una Menzione Speciale al Premio Scenario per Assola, la Gallerano ha lavorato, tra i molti altri, con Serena Sinigaglia, Veronica Cruciani, Francesco Micheli e Oscar De Summa. Conta preziose collaborazioni con il mondo della letteratura: da John Berger a Suad Amiry e Assia Djebar.



Cristian Ceresoli

Cristian Ceresoli è uno scrittore. Su commissione dell'Arena di Verona, Cristian Ceresoli scrive il libretto d'opera Othello Sex Machine (2013). Con "La Pratica del Dolore" (2015), tradotta in ceco, viene onorato del Ferdinand Vanek Price. Nel 2018 il debutto nella produzione italiana della sua ultima scrittura, "Happy Hour" (2018) con Silvia Gallerano e Stefano Cenci, e nel 2019 quella della produzione danese, entrambe dirette da Simon Boberg. Anche nel 2019 la produzione inglese di "Happy Hour" oltre a una altra opera cantata, intitolata "La Dolorosa, Canzone al Vangelo o ai Bambini Bombardati in Palestina" (2009), al debutto con dieci anni di attesa.