A Catania si parla dell'"oscuro nembo" belliniano

Si svolgerà sabato 26 maggio, per la Società Catanese Amici della Musica, all’Hotel Nettuno di viale Ruggero di Lauria a Catania, alle 18.30, presso la Sala Minerva, la conferenza sul tema belliniano “Dopo l’oscuro nembo”. La prima versione dell’Adelson e Salvini tra questioni filologiche e prefigurazioni della futura arte del cigno di Catania. Relatore il professore Riccardo Viagrande, compositore, pianista, musicologo, direttore d’orchestra e docente di Lettere, di ruolo, nella scuola secondaria. Classe 1976, dopo la laurea in Lettere Moderne con il massimo dei voti e la Lode presso l’Università di Catania, Viagrande ha svolto presso lo stesso ateneo l’attività relativa al Dottorato di Ricerca in Italianistica (Lessicografia e Semantica del linguaggio letterario europeo), conseguendo il relativo titolo di Dottore di Ricerca con la dissertazione “Un caduto cherubo”. Arrigo Boito poeta e librettista. Dopo il Diploma in Pianoforte al Conservatorio «Francesco Cilea» di Reggio Calabria, e in Composizione al Conservatorio «Arcangelo Corelli» di Messina, ha conseguito in quest’ultima sede anche i Diplomi Accademici di Secondo Livello sempre in Composizione e in Direzione d’orchestra Fiati con il massimo dei voti e la lode. Si è altresì perfezionato in direzione d’orchestra con Dominique Rouits, docente di Direzione d’orchestra presso l’École Normale de Musique di Parigi, e con il Maestro Isaac Karabatchevsky. Inoltre si è perfezionato in Analisi Musicale con Alexander Mullenbach (Catania, 21-26 febbraio 1994). Vanta collaborazioni con enti sinfonici e teatrali, come la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo e il Teatro Lirico di Cagliari, per la redazione delle note di sala, e con il magazine Gbopera, dove riveste il ruolo di responsabile del settore approfondimenti.

Riccardo Viagrande

Di recente ha conseguito anche la Laurea in Lingue e Culture Europee sempre con il massimo dei voti e la lode.

Ha al suo attivo, oltre a una discreta produzione di composizioni musicali per orchestra e ensemble da camera, in buona parte edite, alcune pubblicazioni inerenti all’armonia (Compendio di armonia tonale e 40 bassi di armonia per i corsi preaccademici di Armonia dei Conservatori) oltre a una vasta produzione di studi musicologici apprezzati anche all'estero. Tra le sue recenti pubblicazioni ricordiamo: "Casta diva. Il teatro musicale in Europa dall'età rossiniana alla seconda metà dell'Ottocento", Monza Casa Musicale Eco, 2018; "Analisi della produzione musicale di Giovanni Pennacchio in Giovanni Pennacchio. La vita di un compositore all'ombra di Leoncavallo", Varese, Zecchini, 2018.