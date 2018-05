A Catania "Come se nulla fosse accaduto" di Palumbo

Ambientato nella Sicilia dei nostri giorni, girato a Catania e dintorni, il film racconta l'incontro e la storia d’amore di Giulio, un 40enne che lavora in progetti di impegno civile in Africa e che ritorna in Sicilia dopo molti anni, e due gemelle, legate fra loro da un forte rapporto simbiotico. Il film vuole essere una riflessione sul tema del doppio, del gioco di rimandi tra teatro, cinema e vita, tra verità e finzione, delle trame del destino, degli incontri casuali che cambiano le nostre vite