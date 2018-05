A Catania torna Etna Comics, festival del fumetto

Quattro giorni di grande divertimento tra firme di grido dell’universo comics, storiche case editrici, eccellenze del mondo Japan, idoli del Tubo e del doppiaggio e un fitto programma di spettacoli sul palco. L’ottava edizione di Etna Comics, festival internazionale del fumetto e della cultura pop diretto da Antonio Mannino, si annuncia più scoppiettante che mai, con le sue undici aree tematiche pronte ad accontentare tutti i gusti. Dal 31 maggio al 3 giugno “Le Ciminiere” di Catania apriranno le porte a migliaia di visitatori, quasi 80.000 nel 2017, pronti a lanciarsi nell’avventura più attesa dell’anno.

Punta di diamante della kermesse sarà come sempre l’Area Comics con una ricchissima Artist Alley, tra cui spiccano i nomi di Yanick Paquette, Goran Parlov, Giuseppe Palumbo, Stefano Landini, Giulio e Marco Rincione e Salvo Coniglione, autore della quarta di copertina della brochure ufficiale del Festival. Prima assoluta ad Etna Comics per Gabriele Dell’Otto, J.M. DeMatteis, Stefano Caselli e Giampiero Casertano.

Grande ritorno in Sicilia per Tanino Liberatore, autore del Manifesto 2018, che con la sua matita ha dato finalmente un volto al leggendario mago Eliodoro, mentre dalla lava incandescente forgia il “Liotru”, simbolo di Catania.

Il manifesto di Tanino Liberatore

Panini Comics, Disney, Bonelli, Magic Press, RW Lion, animeranno con i loro capolavori il piano terra del padiglione F1, dove i fan incontreranno Simone Bianchi, Roberto Recchioni, Alfredo Castelli, Alessandro Piccinelli, Majo, Fabio Civitelli, Giorgio Pontrelli, Andrea Accardi e Miguel Angel Martin.

Un mondo di anime in arrivo dal Giappone con la character designer di Sailor Moon, Kazuko Tadano, e il regista d’animazione Hiromi Matsushita, noto per aver lavorato a “Dr. Slump & Arale”, “Doraemon” e “Hunter X Hunter”.

Topolino Magazine dedica ad Etna Comics la variant cover del numero 3262, realizzata dall'artista palermitana Daniela Vetro.

La bravissima disegnatrice siciliana rivisita i personaggi del Manifesto di quest'anno, realizzato dal Maestro Tanino Liberatore, e trasforma Topolino in un "simpaticissimo" Eliodoro, che passeggia tra i fiumi di lava dell'Etna in groppa al Liotru!

Un pezzo da collezione unico, che si troverà in serie limitata solo allo stand Panini Comics Italia.

La copertina speciale di Topolino dedicata a Etna Comics realizzata da Daniela Vetro

Sempre più grande l’Area Games, con Asmodee, Giochi Uniti, DV Giochi, Gametrade, Ghenos e Cranio Creations.

Tantissimi ospiti speciali: direttamente da Bim Bum Bam, programma per ragazzi che ha fatto la storia degli anni ’80 e ’90, Manuela Blanchard e Uan, con il suo doppiatore, e i pupazzi originali del Gruppo80, che sbarcheranno per la prima volta in assoluto in Sicilia, in esclusiva per Etna Comics;

Torna a Catania la “iena” Andrea Agresti, protagonista di una conferenza con il collega Matteo Viviani. Ritorno al passato con gli intramontabili Alvaro Vitali e Barbara Bouchet.

Area LoL e Sala Esports impreziosiranno l’Area Videogames. Ricchissima l’Area Mostre con decine di esposizioni tra cui quella sul bicentenario di Frankestein e sul celebre maestro del fumetto, Dino Battaglia.

Protagonisti sul palco giovedì 31 maggio iSoldiSpicci, mentre Stefano Bersola e Pietro Ubaldi trascineranno il pubblico venerdì 1 giugno. Vince Tempera, i Telericordi e i Miwa impreziosiranno il sabato sera della kermesse.

Gran finale domenica 3 con il tradizionale Cosplay Contest, che assegnerà un viaggio in Giappone al vincitore assoluto.

Un tocco di magia con i giochi di prestigio di Raul Cremona e tantissime sorprese dalla Youtube Alley, dall’Area Movie e Altrimondi. Da non perdere la nuova Area Family e le tre gare della Kermesse di Bodypainting del Mediterraneo.

Antonio Mannino: «Siamo nati come la prima fiera del fumetto del Sud Italia, adesso siamo diventati la prima manifestazione della cultura pop a livello nazionale. Abbiamo unito tutto ciò che fa tendenza culturale, dal gioco ai film anni ’70, passando per i videogiochi e ovviamente dal fumetto. Abbiamo realizzato una kermesse frizzante che accontenta davvero tutti i gusti e tutte le fasce d’età. Attenzione massima alle conferenze, che quest’anno più che mai sono state inserite all’interno del programma in modo estremamente intelligente, passando da un argomento all’altro sempre con un filo logico. Anche il Manifesto di questa edizione, firmato dal Maestro Tanino Liberatore e dedicato ad Eliodoro e il Liotru, si lega strettamente alla tradizione della nostra città, che vogliamo continuare ad esportare nel mondo».

Antonio Mannino, quinto da sinistra, e tutto lo staff organizzativo di Etna Comics