A Catania la psichedelia oscura di Antonio Aiello

Mercoledì 30 maggio, alle 22, al Mono di Catania, Antonio Aiello, in sieme con i Sinfonici Dronanti, presentano l'album Synderesis, uscito lo scorso mese per l'etichetta Doremillaro. I Sinfonici Dronanti sono Giuseppe Schillaci voce, synth e basso elettrico, Alex Munzone batteria, Livio Lombardo chitarra e tromba.

I brani che compongono Synderesis (termine uguale sia in inglese che in tedesco) hanno un'origine breve, tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno 2016, a cavallo del compleanno, il 33simo, di Antonio Aiello. L’insofferenza a 360° nei confronti dell’esistenza (lavoro, famiglia, salute, relazioni umane, denaro) conduce alla nascita di questo disco che diventa un modo per condividere questo malessere e, un modo per passare il tempo che scorre o che ci rimane ( dipende sempre dai punti di vista). Il disco è un urlo che, purtroppo, appartiene ormai ad una generazione ( la famosa X) che, disillusa, affronta una realtà alla quale non appartiene più o a cui non ha mai appartenuto. Un disco scuro, ossessivo e a tratti psichedelico. Monotonia, rumore, voci a volte sgradevoli, note volutamente stonate accanto a musica come siamo soliti ascoltarla. Si fondono e si confondono ossessione ed unicità.

Il disco è un misto di musica, parole e lunghi silenzi. I silenzi che alle volte sono respiri, altre volte sono semplicemente dei vuoti, non resta che nulla. Come in ogni viaggio, Antonio si avvale, oltre che del suo contrabbasso, di compagni essenziali quali: Giuseppe Schillaci al synth, rumori, voce in diversi brani, fonico, tecnico, ingegnere del suono e sostegno essenziale nell’assecondare le follie dell’autore; Livio Lombardo alle chitarre e per la prima volta in studio alla tromba; Emiliano Cinquerrui alla voce (Morire d'Inedia); Alex Munzone alla batteria (Ivanov). Il disco è uscito per la coraggiosa Doremillaro Records, il 3 aprile (perchè si sa, la primavera è solita tirare fuori il peggio di ogni essere umano).