A Catania la PalmBellini edition del Pop Up Market

I prossimi 2 e 3 giugno alla Villa Bellini di Catania sarà Pop Up Market #PalmBellini edition: palme, ananas, angurie, un’atmosfera “tropical” per il vincente mix che vede la formula, musica, market, cibo di strada ed intrattenimento per i più piccoli, la ricetta perfetta per un pic-nic urbano dal successo garantito, in una delle più belle location della città: il Chiosco della Musica nella collina Sud del giardino catanese, eretto nel 1879 in stile moresco ed utilizzato fino alla fine degli anni Sessanta per concerti classici. Qui, con un salto nel passato, suoneranno le note swing, rock, elettronica e tango che accompagneranno la due giorni di handmade e creatività.

Un palcoscenico naturale perfetto per il Pop Up Market Sicily #PalmBellini edition, cornice unica e luogo del cuore di tutti i catanesi, che incornicerà l’evento pop-oltre per eccellenza. Tutto pronto, dunque, per l’invasione di arte, creatività, musica, ma soprattutto dei sapori dello street food, tutto rigorosamente made in Sicily. Ampio spazio alla creatività e alla musica, con momenti dedicati a grandi e piccini, per una due giorni di aria pura e divertimento.

In questa edizione di Pop Up Market Sicily se ne vedranno delle belle, anzi delle #buone, con il cooking show in collaborazione con gli allievi di Myda Scuola Di Cucina che daranno al pubblico degli ottimi suggerimenti per preparare un aperitivo “home made”. Per i più piccoli invece, in quest’edizione, due giorni ricchi di laboratori, workshop e una speciale caccia al tesoro in collaborazione con Guide Turistiche Catania e Le Fate di Carta.

Largo spazio anche alla musica, con oltre quindici djset che si alterneranno durante il weekend, esibizioni di swing e tango e ben due concerti live, sabato ad esibirsi saranno i “Dance 90-2” che ci riporteranno ai fantastici anni ’90 per poi, domenica sera, fare un tuffo ancora più indietro nel passato con il live rock’n’roll di the DannyD and the hot billies.

Per la sezione #popupart vediamo protagonista il racconto fotografico “Urla del silenzio” di Giuseppe Lo Presti, quando l’energia di più persone incontra la sensibilità nella difesa del mondo femminile. Progetto a cura dell’Accademia Belle Arti di Catania, con il supporto della professoressa Liliana Nigro.

Un melange di suoni e sapori per un'edizione davvero speciale: oltre all'arte, alla musica e al food, Pop Up Market Sicily sarà anche healt care and women love, con l’associazione “Il Filo della Vita”. Nata a Catania nel 2015 da un gruppo di donne che hanno avuto o hanno ancora patologie tumorali, la onlus si occupa di prevenzione oncologica, ma soprattutto del benessere mentale di chi è costretto a combattere contro un nemico silenzioso e subdolo. Scopo principale dell’associazione è promuovere, realizzare e gestire progetti riguardanti l’informazione e la prevenzione oncologica relativi all’importanza della diagnosi precoce. Non solo: Il Filo della Vita si occupa anche di supportare le donne affette da patologia oncologica, a reagire alle terapie che, troppo spesso, vengono affrontate in modo passivo.

La cosmesi, la cura del corpo, la scelta della giusta parrucca, insieme al sorriso, alla fiducia e alla forza, sono gli aspetti fondamentale del percorso terapeutico di cui gli esperti e le volontarie dell'associazione, per avviare una sorta di azione collettiva, per combattere la malattia.

Tra le animatrici della onlus, l'avvocato Angela Mazzola, promotrice dell'iniziativa volta a rafforzare la fiducia in chi si trova, suo malgrado, a dover rimettere in discussione ogni aspetto della propria vita.

Una vita per la quale bisogna lottare senza rinunciare alla femminilità. Ecco perché, durante tutto il weekend, si terranno laboratori, workshop e corsi di make-up dedicati a donne che stanno attraversando un percorso oncologico ma non vogliono e (non devono rinunciare) a se stesse. Come tutte le battaglie importanti della vita, bisogna affrontarla col sorriso, tanta voglia di vivere ed in questo caso, perché no, con un coloratissimo turbante firmato Cool Lalla!

Divulgazione ma anche beneficenza: per ogni turbante venduto sarà raccolto un euro e la somma raccolta andrà alla ricerca sul cancro.



POPUPMARKETSICILY

2/3 giugno 2018 | Free Entry

• Sabato 2 giugno 2018 | 17.00-01.00

• Domenica 3 giugno 2018 | 11.00-00.00

Chiosco della Musica – Villa Bellini | CATANIA