A Taormina folk a confronto con Campisi e Sterrantino

Sabato 2 giugno, alle 21.30, per festeggiare al meglio il secondo anniversario dell'apertura del Casamatta di Taormina, si rtroveranno a suonare insieme due esponenti di primo piano del folk rock siciliano. Si tratta del percussionista ennese Davide Campisi che presenterà, accompagnanto da Mariano Di Stefano alla chitarra classica e voce e Andrea Ensabella alla chitarra acustica, il suo nuovo album "Democratica" e per l'occasione sarà affiancato da Mimì Sterrantino, cantante e polistrumentista di castelmola, fra i più noti musicisti della zona. "Democratica", uscito lo scorso anno con l'etichetta CNI Unite, è il risultato di un percorso di sperimentazione che parte dalla volontà di tracciare un legame tra l’identità profonda del proprio essere e l’apertura al mondo circostante. In tal modo, mentre le vibrazioni del tamburo scandiscono la certezza di un’appartenenza, le progressioni rock rendono tale appartenenza indefinita, imperfetta, aperta a nuove forme di libertà espressiva. «Avevo bisogno di far ripartire il mio percorso musicale spogliandomi da quanto fatto fino a quel momento - ha dichiarato Campisi in occasione dell'uscita dell'album - per ripartire dal suono». Un suono che, seguendo le tracce segnate naturalmente dal ritmo, conduce dritto alla parole. «Proprio l'uso del siciliano - continua, dando forza alla sua scelta di rispetto delle proprie origini - rende questo percorso naturale, perché la nostra è una lingua naturalmente ritmica».

Ad accogliere Campisi al Casamatta, dicevamo, uno dei migliori amici del club taorminese, Mimì Sterrantino. I due musicisti, tra i migliori cantautori folk siciliani del momento, riescono a coniugare l'amore per la loro terra e le sonorità della loro musica al meglio della musica contemporanea.

Mimì Sterrantino