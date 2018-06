A Catania l'omaggio a Severino Cesari

Severino Cesari è stato il più grande editor negli ultimi 30 anni di editoria in Italia. Purtroppo la scorso ottobre è venuto a mancare, ma ha ci ha lasciato regalandoci un romanzo prezioso: “Con molta cura”, edito da Rizzoli. Venerdì, 8 giugno, alle ore 20 al Clubhouse del SAL di Catania, “Leggo. Presente indicativo” rende omaggio a Severino Cesari presentando il suo libro. Alla serata parteciperà Luca Briasco, compagno di lavoro e amico intino di Severino Cesari, e con lui Giuseppe Lorenti. A completare la presentazione le letture di Manuela Ventura con le selezioni musicali di Renato Mancini.

Il libro: La vita, l'amore e la chemioterapia a km zero. Un diario 2015-2017 «Io sono nient'altro che la cura che faccio. E non sono solo nel farla. La cura presuppone l'esercizio quotidiano dell'amore. Non c'è altra vita che questa, adesso, questa vita meravigliosa che permette altra vita. In una ghirlanda magica, un rimandarsi continuo. Mi travolge un'onda di gratitudine senza fine. Curarsi, praticare con metodo ed efficienza la cura che devi obbligatoriamente fare, vuol dire star bene, in linea di massima. L'esercizio quotidiano dell'amore, questo infine auguro a tutti, a tutte. Non c'è altro, credete. Se non avete sottomano l'opportunità di una cura da fare – scherzo, ma fino a un certo punto! – potete sempre però prendervi cura. Prendervi cura di voi stessi, e di quelli cui volete bene. E magari anche degli altri. Non c'è davvero altro, credete. Questo è davvero importante, penso allora: non è vita minore questa mia, che adesso mi è data, è vita e capacità e voglia di sorridere alla vita». Severino Cesari

Severino Cesari (1951-2017), ha curato l’inserto domenicale del "manifesto", ha fondato e diretto per vent'anni Einaudi Stile Libero con Paolo Repetti, lanciando alcuni dei più importanti autori italiani e stranieri, tra questi Niccolò Ammaniti, Wu Ming, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Fred Vargas, Don Winslow. Ha pubblicato Colloquio con Giulio Einaudi (Theoria 1991, Einaudi 2007).