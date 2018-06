Aci Catena, ultime sfide per Kaoraokanto

Da marzo a giugno, 72 concorrenti provenienti da tutta la Sicilia, divisi in tre categorie tra giovani, autodidatti e professionisti, si sono dati appuntamento ogni giovedì all’Absolut Ristopub di Aci Catena per dar vita al festival canoro Karaokanto. Talenti provenienti da diverse parti dell’Isola hanno partecipato con entusiasmo collaborando a fare di Karaokanto una prestigiosa rassegna musicale. Adesso mancano solo pochi giorni alla conclusione del concorso canoro. L'otto giugno avrà luogo la semifinale e l’indomani, nove giugno, l'attesissima finale.

Rosario Vattiato, direttore artistico di Karaokanto

«Karaokanto non è un festival del karaoke ma un vero e proprio concorso canoro in cui si sono esibiti cantanti locali dotati di voci straordinarie - dichiara Rosario Vattiato direttore artistico della manifestazione -. I concorrenti seguiti ed apprezzati da un giuria formata a rotazione da Franco Morgia, Samantha Polizzi, Mr Mamba, Gaeno, Salvo Governo, Alessandro Barilla, Renny Zapato, Fabio Costanzo e il “Maestro” Brigantony, si sono esibiti cantando cover o brani inediti. Mi preme ringraziare Salvo Ponzio e lo staff dell'Absolut Ristopub, per la loro collaborazione nella realizzazione di Karaokanto».

Franco Morgia

Il presentatore Daniele Orlando: «I premi in palio sono una borsa di studio di tre mesi alla Sensei Todaro Dance di Raimondo e Salvatore Todaro e una borsa di studio di un anno presso all’Accademia Internazionale di Enrico Sortino».

La speaker Barbara Matteucci

Samantha Polizzi: «Ho vissuto momenti emozionanti da giurata di Karaokanto. E’ giusto che tutti i progetti ben riusciti abbiano un traguardo e ora siamo arrivati alle battute finali. L'otto ed il nove giugno i concorrenti saranno impegnati tra semifinale e finale. Una prova canora che soddisferà anche i più esigenti».

Barbara Matteucci, intervistatrice e speaker radiotelevisiva: «Durante questi tre mesi, abbiamo intervistato 72 concorrenti, tutti sempre entusiasti. L'otto giugno durante la semifinale si esibiranno 24 concorrenti divisi in tre categorie - giovani, autodidatti e professionisti -, otto per categoria. Sarà una serata appassionante». Numerosi gli ospiti che si sono esibiti durante le varie serate di Karaokanto, da Lino Zimbone Orchestra a Brigantony, dai ballerini di Raimondo Todaro alle Step Sisters, da Zapato and the Charlies Angels a Vulkanica e Franco Morgia, giurato ed ospite fisso sul palco.

Renny Zapato e Charlie's Angels

Questi i semifinalisti in gara.

Sezione giovani: Emanuela Alì, Rachele Liotta, Arianna Pappalardo, Federica Bongiovanni, Martina Barbagallo, Greta Romeo, Azzurra Squillaci, Alessia Bonaccorsi.

Sezione autodidatti: Veronica Polizzi, Alice Paleso, Claudio Cantarella, Nicolò Polizzi, Massimiliano Tagliento, Carlotta Indelicato, Sergio Spampinato, Pino Manciagli.

Veronica Polizzi

Sezione professionisti: Ilenia Scaringi, Aldo Platania, Agostino Carobene, Barbara Furlan, Jessica La Mantia, Clarissa Santoro, Andrea Vittorio, Claudio Castorina.

Barbara Furlan

Sulla pagina Youtube di Track Tv, le immagini delle singole puntate del concorso, con le immagini realizzate da Mel Stoutman.