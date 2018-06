A Palermo "Macerie Prime Sei mesi dopo" di Zerocalcare

Sono passati 6 mesi! In occasione dell'uscita di Macerie Prime - Sei Mesi Dopo Zerocalcare dà appuntamento a Palermo alla Feltrinelli di via Cavour il 13 giugno per l'uscita del nuovo libro. Alle 15 inizierà il firma-copie che si fermerà alle 18 per una chiacchierata sul libro. A seguire altri disegnetti! I numeri verranno distribuiti dalla libreria dall'apertura. Si andrà avanti a oltranza fino a che ci saranno lettori!

Il libro. Nasce il figlio di Cinghiale. Gli amici si riavvicinano. Niente è più come prima. Sei mesi dopo l'uscita di «Macerie prime», Zerocalcare torna con il capitolo conclusivo della sua storia più emblematica e contemporanea. Il senso di precarietà sociale del suo cast sembra assoluto, i rapporti amicali si lacerano, le tenebre avanzano. Piccoli pezzi di ciascuno vengono perduti, rubati, cambiano gli equilibri. E l'armadillo è sempre latitante. Se una soluzione esiste, in cosa consisterà?

L'autore. Zerocalcare è lo pseudonimo di Michele Rech, realizza i suoi primi lavori appena dopo il le scuole superiori realizzando un racconto a fumetti delle giornate del G8 di Genova del 2001. Ha collaborato con il quotidiano «Liberazione» e con le riviste «Carta», «Repubblica XL» e «Internazionale». Del 2011 è il suo primo libro a fumetti, La profezia dell’armadillo, pubblicato prima da Edizioni Graficart e poi da Bao Publishing che continuerà a pubblicare i libri seguenti, come Un polpo alla gola (2012), Ogni maledetto lunedì su due (2013), Dodici (2013), Dimentica il mio nome (2014), L'elenco telefonico degli accolli (2015), Kobane calling (2016).

Ci si può portare anche i libri da casa e non c'è obbligo d'acquisto in libreria. Ogni lettore avrà diritto a una dedica a richiesta e, se avrà più libri, a dediche veloci fino a un massimo di tre. Chi compra la variant di Macerie Prime - Sei Mesi Dopo con lo scontrino ppuò paretecipare al concorso "Il mondo è bello perché è Variant" per vincere i disegni originali delle copertine degli artisti Bao Publishing preferiti.