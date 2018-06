La canzone multimediale di Roberto Angelini

Dopo una pausa di 2 anni Roberto Angelini torna a proporre il suo spettacolo in solo accompagnato dai suoi video di animazione.

Il live apprezzato da pubblico e critica ritorna aggiornato e migliorato per un tour che vuole festeggiare i 10 anni dalla nascita di questa piccola astronave musicale. Numerose le date in sicilia: il 13 giugno al Villa Rica di Patti, il 14 giugno al Mug di Comiso, il 15 giugno al Mono di Catania, il 16 giugno all'Al Kenisa di Enna, e il 17 giugno alle Cantine Pupillo di Siracusa.

All'interno del live si sviluppano canzoni del repertorio di Angelini (dal singolo "Domani" del 2001 a "Phineas Gage" del 2013) e brani strumentali che spaziano dall'elettronica alla psichedelia, dal folk al rock.

Al centro del palco una loopstation circondata da un piano, un campionatore un synth, una lapsteel e una chitarra acustica, sorregge la voce e le parole di un cantautore e musicista di scuola romana che da tempo ormai collabora con vari artisti della scena nazionale.

In questi anni Roberto ha accompagnato Niccolò Fabi da "Ecco" fino al "Padrone della Festa" con Silvestri e Gazzè.

Ha accompagnato Emma in due tour nazionali e collabora stabilmente con Diego "Zoro" Bianchi nella trasmissione "Propaganda Live" in onda su La7.

Dal 2016 si occupa anche della direzione artistica del Lanificio159 di Roma e conduce un suo programma su RadioSonica 90.7.