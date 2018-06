Dopo il grande successo della precedenti edizioni, torna a Viagrande il Bò Buskers Festival, festival di teatro di strada e circo contemporaneo, evento che come ogni anno mira alla divulgazione e alla diffusione dell'arte circense e di strada nazionale e internazionale. L’appuntamento è per il 16 e 17 giugno a Villa Di Bella - Terra di Bò, immersa nel verde del suggestivo paesaggio etneo e trasformata per l’occasione in un meraviglioso villaggio delle arti circensi. La location accoglie inoltre un’area food e un colorato mercatino dell’artigianato tra gli alberi del viale e il prato verde della villa.

Anche per questa edizione l'intento è quello di riunire artisti siciliani per mostrare al vasto pubblico come la Sicilia sia vivaio di eccellenze nel panorama delle arti circensi e non mancherà l'occasione di confronto e arricchimento con la speciale presenza di artisti provenienti dal territorio nazionale e internazionale. Numerose e suggestive saranno le performance che si alterneranno durante le serate, come numerose e variegate saranno le attività pomeridiane per bambini: spettacoli di teatro-ragazzi e divertenti laboratori creativi.

Le discipline presenti al Festival sono prevalentemente quelle tipiche della tradizione circense; tuttavia viene riservata particolare attenzione alle discipline più innovative e sperimentali che oggi incuriosiscono e avvicinano sempre più giovani al mondo del circo contemporaneo. Giocolieri, acrobati, danza aerea, clownerìe, spettacoli di fuoco e tanto altro ancora.

Circo Pitanga

Il cast artistico è ricco e variegato: dal mimo cileno Huenchulaf, al palo cinese del sudamericano Mistral, passando per il poliedrico Circo Pitanga (Australia/Israele), duo acrobatico che spazia dalla danza aerea al mano a mano. Dalla Sicilia, Peppino Marabita, gli Sbadaclown e i Batarnù, insieme al Ludum Science center, che proporrà un istruttivo e divertente spettacolo a tema scientifico per i più piccoli. Lucie Vendlova porterà al pubblico la magia del fuoco tutta al femminile. Spazio anche alla danza contemporanea e alla sperimentazione con il collettivo Identità Contemporanee.

Mistral

Tutti i giorni dalle ore 17, spettacoli e laboratori per bambini, dai laboratori manipolativi di pittura e pasta di sale a quelli creativi sulla carta e gli origami. Dalle ore 18.30 numerosi spettacoli in contemporanea nelle diverse location della villa stessa. Ingresso 5 euro, gratis per i bambini al di sotto del metro di altezza. Previsto un servizio navetta.