A Messina "Vasco Non Stop Live"

Il Vasco Non Stop Live Tour 2018 arriva allo Stadio San Filippo di Messina, uno delle 5 città scelte dall’artista per un tour che rimarrà nella storia della musica rock italiana. Giovedì 21 giugno i fan potranno assistere a un live che seguirà una scaletta solida e dei brani arrangiati in chiave quasi metal che ha messo in risalto sia le capacità tecniche dei musicisti, sia le doti di trascinatore di folle del rocker di Zocca.

«Sarà un concerto molto rock – ha anticipato Vasco sui social - con momenti di grande emozione e coinvolgimento, ci saranno delle belle sorprese con canzoni che non faccio da tempo dal vivo e non vedo l’ora di cantare».