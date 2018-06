A Catania grandi classici in chiave swing

Grandi classici riletti in chiave swing. Venerdì 22 giugno alle ore 21 nella suggestiva cornice del Teatro Greco-Romano di Catania l'Orchestra HJO del Teatro Massimo Bellini diretta dal M° Bruno Ramaci, insieme a Rosalba Bentivoglio, la cantante jazz nota per la sua maestria vocale che ha aggiunto al jazz vocale una nuova dimensione, special guest della serata, saranno gli interpreti di "Classic… in Swing", una grande serata di musica durante la quale saranno proposti brani di Ravel, Brahms, Verdi, Bizet e Gershwin. Particolare attenzione sarà dedicata a George Gershwin, il compositore statunitense del quale Rosalba Bentivoglio eseguirà alcuni tra i suoi brani più famosi come A foggy day, Love is here to stay, The man I love, Someone to watch over me, e Summertime.