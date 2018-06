I vulcani del mondo raccontati ai non vedenti

In un momento in cui le eruzioni del Kilauea nelle Hawai e del Vulcan de Fuego in Guatemala hanno nuovamente polarizzato l’attenzione della scienza e dei mass media sui vulcani, a Catania viene presentata in anteprima la mostra fotografica “Vulcani. Dove nasce la vita. Scatti di vulcani del mondo raccontati ai non vedenti”.

Il progetto sarà presentato venerdì 22 giugno alle ore 20.30 nel cortile del Centro per l’Integrazione attiva e partecipata per gli studenti con disabilità (Cinap) dell’Università di Catania dallo scrittore Sergio Mangiameli, che ne è l’ideatore, e da Massimo Oliveri, presidente del Cinap. Nel corso della serata saranno proiettati i video “Aspettando la vita” di Gian Maria Musarra, con le musiche di Giuseppe Palmeri, e “L’Evoluzione dell’Etna” di Stefano Branca, Salvo Caffo e Klaus Dorschfeldt, mentre Aldo Leontini leggerà alcuni testi emozionali accompagnati dalla proiezioni di foto dei vulcani.

Lo Stromboli - ph Antonio Parrinello

«Mi sono chiesto se può la parola raccontare un’immagine a chi l’immagine stessa non può vedere – dice Sergio Mangiameli -. E’ una sfida che, in buona compagnia, proviamo a disputare per i luoghi del mondo dove nasce la vita, cercando allo stesso tempo di invertire il punto di vista più superficiale sui vulcani attivi. Tutto questo con uno scopo concreto: vogliamo creare borse di studio per gli studenti disabili».

Da una parte, dunque, ci saranno gli scatti di Giuseppe Amendolia, Nicole Bobrowski, Salvatore Caffo, Lino Cirrincione, Carmelo Ferlito, Pier Paolo Giacomoni, Giovanni Giuffrida, Salvatore Grasso, Marco Liuzzo, Pietro Nicosia, Antonio Parrinello, Antonio Rizzo, Roberta Scicali e Fabrizio Villa. Dall’altra, le parole scritte da Giuseppe Lazzaro Danzuso, Giuseppe Maimone, Sergio Mangiameli, Marisa Mazzaglia, Barbara Mileto, Marco Neri, Pietro Nicosia, Ninni Panzera, Antonio Parrinello, Gaetano Perricone e Giuseppe Riggio.