A Catania quattro finalisti del prossimo Campiello

Sabato 30 giugno, alle 19.30, la Fondazione OELLE di Catania presenta l'unica data in Siclia di Campiello in Tour il viaggio letterario che attraversa 12 città italiane prima di svelare, il prossimo 18 settembre, il vincitore del prestigioso premio. Quattro dei cinque finalisti della 56° edizione del Premio Campiello - Helena Janeczek, Davide Orecchio, Rosella Postorino e Francesco Targhetta - dialogheranno con il giornalista e scrittore catanese Antonio Roccuzzo (un ex "caruso" di Giuseppe Fava sia al Giornale del Sud sia ai Siciliani ed oggi caporedattore a La 7 e autore di un blog su Il fatto quotidiano) e con il pubblico per raccontare la loro esperienza nel mondo letterario. Gli attori Roberta Azzarone e Lorenzo Parrotto leggeranno alcuni brani tratti dai romanzi finalisti.

Antonio Roccuzzo

Helena Janeczeck concorre al Campiello con La ragazza con la Leika (Guanda); Davide Orecchio con Mio padre la rivoluzione (Minimum fax); Rosella Postorino con Le assaggiatrici (Feltrinelli); e Francesco Targhetta con Le vite potenziali (Mondadori). Il quinto concorrente al Campiello (non presente a Catania) è Ermanno Cavazzoni con La galassia dei dementi (La nave di Teseo).