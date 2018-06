A Ragusa Amedeo Fusco presenta il video di "Oi Mà"

Debutto discografico, tutto in calabrese, per Amedeo Fusco, Amedeo Fusco, attore e regista di teatro, poeta, promotore dell’arte, organizzatore d’eventi, comunicatore a trecentosessanta gradi, che debutta anche come cantante e autore. Mercoledì 27 giugno, alle ore 19.20, nel Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa sarà presentato, in anteprima nazionale, il videoclip del brano "Oi Mà", con la regia di Marco Castiglione, canzone che fa parte dell'album "A Vita Mija", con testo e musica di Amedeo Fusco, arrangiamenti di Marco Cascone con la partecipazione di Fabrizio Arestia e la consulenza di Dory Zard, Pasquale Loiacono, Giuseppe Fusco e Dario Adamo.