Il tour di Damien Rice "salpa" da Zafferana Etnea

Etna in Scena “spiega le vele” della grande musica internazionale: il noto cantautore irlandese Damien Rice (definito “il poeta con la chitarra” da The Guardian) sceglie la Sicilia per la prima delle tre date italiane che lo vedrà approdare domenica 15 luglio alle ore 21.30 all’ Anfiteatro comunale “Falcone Borsellino” di Zafferana Etnea.

Come si evince dal nome del tour – Wood Water Wind – Rice viaggerà in barca a vela, durante i live in Italia sarà affiancato da due voci femminili, Gyda Valtysdottir and Mariam The Believer: «Questo tour , viaggiando di concerto in concerto su un’antica barca a vela in legno – ha detto l’artista -, è come un sogno che è stato tenuto sotto un polveroso coperchio per più di 10 anni.

Tutto questo ipnotico e affascinante moto di vele, corde e onde mi fanno sentire come trasportato dagli elementi sulla schiena di una creatura marina gigante e mitologica. E’ un posto in cui mi sento profondamente vulnerabile, e al tempo stesso immensamente libero»