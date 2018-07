Giuseppe Andaloro apre il "Messina Piano Festival"

Prenderà il via lunedì 16 luglio, alle 21, la Seconda Edizione di Messina Piano Festival. A villa Cianciafara protagonista il talento palermitano Giuseppe Andaloro. La rassegna si chiuderà invece il 28 luglio con il concerto del Alberto Ferro, all’interno del calendario DonARTE, musica e solidarietà per il Centro Clinico NeMO Sud.

Cinque appuntamenti con altrettanti giovani e talentuosi pianisti, nella suggestiva cornice di villa Cianciafara a Zafferia: prenderà il via lunedì 16 luglio alle ore 21 la seconda edizione di Messina Piano Festival. Direttore artistico e promotore dell’iniziativa è Giuseppe Grimaldi, l’evento è organizzata col supporto della People on the Move di Claudio Prestopino e gode del patrocinio del Comune di Messina e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico”.

Portare il pianoforte fuori dalle sedi convenzionali: nasce così Messina Piano Festival e si concretizza come grande atto d’amore verso uno strumento dal grande fascino. Uno spazio magico, Villa Cianciafara, in cui si avverta il senso di libertà che la musica suscita non solo interiormente ma anche fisicamente.

Messina Piano Festival comincia lunedì 16 luglio con l'esibizione di Giuseppe Andaloro, nato a Palermo nel 1982, ma esibitosi già nelle più importanti sale da concerto del mondo. Enfant prodige, è stato allievo del compianto Maestro Sergio Fiorentino e ha completato gli studi pianistici, con lode e menzione speciale, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano sotto la guida del Maestro Vincenzo Balzani. Si è poi perfezionato in Musica da Camera, presso lo stesso Conservatorio Verdi e il Mozarteum di Salisburgo. Ha vinto la Medaglia d'Oro e tutti i Premi Speciali ai prestigiosi concorsi internazionali di pianoforte tra cui il "Ferruccio Busoni" di Bolzano, "London World", "Hong Kong International", "Sendai International", "Porto Internacional", "Rabat Grand Prix de Piano", "Alfredo Casella" di Napoli, "Premio Venezia", "Francesco Durante" di Frattamaggiore. Si è esibito come solista presso le più famose istituzioni musicali, tra le quali la Grobes Saal del Mozarteum di Salisburgo, Teatro La Scala di Milano, Sala Santa Cecilia del Parco della Musica e nel Palazzo del Quirinale di Roma, Royal Festival Hall, Queen Elisabeth Hall, Charterhouse di Londra, Gasteig di Monaco, Teatro San Carlo di Napoli, e molte altre ancora. Vanta prestigiose collaborazioni artistiche con orchestre internazionali, prestigiosi direttori del calibro di Vladimir Ashkenazy, Gianandrea Noseda, Andrew Parrott, col rinomato Quartetto d'Archi della Scala e con famosi solisti. Nel 2005 è stato premiato per "Meriti Artistici" dal Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali, nel 2009 ha ricevuto il "Premio per la Musica Elio Vittorini" e nel 2012 il "Premio Nino Carloni come Migliore Giovane Interprete Italiano. Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche.

I concerti, ad ingresso gratuito, ad eccezione dell’appuntamento del 28 luglio nell’ambito di DonARTE, avranno inizio alle 21, Villa Cianciafara invece aprirà prima i suoi cancelli per accogliere il pubblico all’interno dei suoi splendidi spazi, alla presenza del padron di casa, l’ingegnere Giuseppe Amedeo Mallandrino.



16 luglio 2018, inizio ore 21

Giuseppe Andaloro in concerto

Il programma:

Petr Ilic Cajkovskij: “Dumka” op.59

Modest Petrovič Musorgskij: “Quadri di un’esposizione”

Claude Debussy: “La plus que lente”, “Nocturne”