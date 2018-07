Il 54° Festival dell'Inda si chiude con "Palamede"

La storia di un eroe greco, un intellettuale colto e raffinato, e di un’ingiustizia narrata dallo scrittore Alessandro Baricco e dall’attrice Valeria Solarino. Il 54° Festival al Teatro greco di Siracusa si chiuderà mercoledì 18 luglio con “Palamede, l’eroe cancellato”, la sesta produzione messa in scena nella stagione più lunga nella storia della Fondazione Inda, un evento unico ed eccezionale che vedrà il debutto nella cavea del Teatro greco di Siracusa per Baricco e una delle più importanti attrici italiane, Valeria Solarino.

Lo spettacolo, ideato, scritto e interpretato dall’autore torinese, racconta la storia di Palamede, un guerriero che partecipò alla guerra di Troia ma fu ingiustamente condannato a morte e cancellato dalla storia al punto che non compare in nessuno dei poemi omerici. Una narrazione che parla di memoria, giustizia, lotta per il potere ma anche contrapposizione tra due visioni del mondo, tra illuminismo e oscurantismo. Palamede, un capo militare, pagò con la vita e l’oblio aver smascherato i piani di Ulisse per non partire per la guerra di Troia subendo la vendetta proprio di Ulisse che fabbricò false prove per accusarlo di aver venduto i piani di guerra dei greci ai troiani. Palamede fu lapidato e il suo nome cancellato. Baricco cucendo sapientemente tra di loro fonti e frammenti di autori come Filostrato, Apollodoro, Euripide, Ditti Cretese e Gorgia da Lentini sceglie di raccontare oltre al coraggio di Palamede, la sua intelligenza sopraffina, il suo essere un intellettuale di grande spessore considerato l’inventore della scrittura in un crescendo di emozioni attorno a una figura tra le più affascinanti della storia.

Grande protagonista dell’opera è Valeria Solarino che incarna questo straordinario eroe greco. L’attrice darà voce e corpo a Palamede nella sua difesa dalle accuse immaginata da Gorgia da Lentini in un momento di grande emozione che mette in risalto tutto il senso della vita e del mondo di un personaggio indimenticabile.

“Palamede, l’eroe cancellato”, in programma mercoledì 18 luglio alle 20,30, è prodotto da Elastica e oltre alle interpretazioni di Baricco e di Valeria Solarino conta sui luminismi e le scene di Roberto Tarasco, le musiche originali di Nicola Tescari e i costumi di Giovanna Buzzi.