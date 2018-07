A Catania Ottavio Cappellani in versione comedian

Il Grand Tour, da Johann Wolfgang Goethe a Ottavio Cappellani. O forse al contrario. Perché nella storia della Sicilia non c'è un passato o un futuro, ma un eterno casino presente. Domenica 22 luglio alle ore 21.30 da SpiazZo, il nuovo spazio all'aperto del Centro Zo di Catania, ospita "Petit Tour" lo spettacolo di Stand-up comedy di Ottavio Cappellani. di cui firma la regia Francesco Maria Attardi.

Il Grand Tour era il viaggio che la giovane aristocrazia intellettuale europea faceva alla volta della Sicilia. Ottavio Cappellani rovescia il tavolo della cultura e con la sua visione satirica e feroce, colta e volgarissima, sempre politicamente scorretta,ci svela una Sicilia, dal barocco al cannolo, vista dai suoi occhi cinici, disincantati, dissacratori ed esilaranti. Dicono che la Stand Up Comedy sia la letteratura del futuro. E' vero.

Lo spettacolo dà il via a "Stand Up", la rassegna di stand up comedy che porterà a Catania altri "mattatori" del palcoscenico: Giorgio Montanini con "Eloquio di un perdente" (domenica 29 luglio), Filippo Giardina con "Lo ha già detto Gesù (VM18)" (domenica 5 agosto) e Pietro Sparacino con "Diodegradabile, il potere logora chi ce l'ha" (domenica 26 agosto).