Un'unica tappa a Taormina per Benji & Fede

Arriva martedì 24 luglio a Taormina il “Siamo Solo Noise Summer Tour” di Benji & Fede. Il ritorno in Sicilia era stato chiesto a gran voce sui social dai fans che stanno preparando speciali coreografie per sorprendere i due artisti e regalare una magica serata.

Dopo aver raggiungo il disco di Platino per il loro nuovo album “Siamo Solo Noise” che ha esordito al n.1 della classifica di vendita ottenendo la certificazione Oro in una settimana, Benji & Fede porteranno le loro nuove canzoni nel “Siamo Solo Noise Summer Tour”, la prima parte del loro tour che toccherà suggestive location estive. La data di Taormina, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, era attesa dai fans siciliani che dopo i due appuntamenti dello scorso anno a Catania e Palermo avevano invaso i social dei due giovani artisti chiedendo il loro ritorno nell’Isola.

Tre album e tre numeri 1 in classifica per il duo fenomeno nella musica pop degli ultimi anni che hanno ottenuto il podio nella charts di vendita con “20:05” nel 2015, con “0+” nel 2016 e ora con “Siamo solo noise” e che hanno registrato per due tour consecutivi il sold out in tutte le principali città italiane in cui si sono esibiti (tra cui il Forum di Assago) ottenendo anche il Premio Live Oro ai Wind Music Awards 2017 con oltre 50.000 biglietti venduti.

“Siamo Solo Noise” è stato registrato in diversi studi in giro per la penisola e riflette tutte le esperienze che hanno contraddistinto la vita dei due ragazzi in questo ultimo anno.

Benji & Fede sono caso unico e raro di successo senza talent e senza provenire dalla scena rap, pionieri del web. Questi sono alcuni dei loro numeri dal 2015 ad oggi: 2 certificazioni Doppio Platino, 2 certificazioni Platino, 5 Oro, per un totale di oltre 150.000 album e oltre 560.000 singoli venduti; più di 100.000 persone presenti nei loro instore, oltre 80.000 persone ai loro live sold out per due tour consecutivi e più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, 2 album (20:05 e 0+) entrati direttamente. Biglietti ancora disponibili. Inizio spettacolo ore 21:30. Infoline: 0957167186.

I due musicisti si sono conosciuti su internet e in seguito hanno deciso di formare il duo Benji & Fede. Con questo nome hanno iniziato a pubblicare cover su YouTube. Nonostante fossero entrambi originari di Modena, restavano in contatto soprattutto via internet in quanto Benjamin si era trasferito per due anni per motivi di studio a Hobart, in Australia. Nel 2014 il duo si è presentato alle selezioni delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2015, senza superarle. Attraverso la rete sociale sono entrati in contatto più stretto con i loro fan e una radio li ha contattati per organizzare un tour nelle piazze; proprio durante una di queste esibizioni sono stati notati da un talent scout della Warner Music Italy ed hanno ottenuto il loro primo contratto discografico. Nell'estate 2015 la popolarità del duo è cresciuta grazie al singolo Tutta d'un fiato e all'esibizione alla seconda edizione del Coca-Cola Summer Festival. Il 9 ottobre 2015 è stato pubblicato il loro album di debutto 20:05, prodotto da Andy Ferrara e Marco Barusso e il cui titolo fa riferimento all'orario del primo messaggio che Rossi ha mandato a Mascolo su Facebook con la proposta di formare un duo. L'album ha subito raggiunto la prima posizione della Classifica FIMI Album ed è stato promosso da una tournée nazionale, nonché da tre singoli, pubblicati tra ottobre 2015 e gennaio 2016: Lunedì, Lettera e New York. Nel 2016 il duo si è esibito durante la terza serata del Festival di Sanremo 2016 insieme ad Alessio Bernabei, mentre il 31 marzo è stato pubblicato il loro libro autobiografico, intitolato Vietato smettere di sognare. Nel mese di giugno 2016 il duo ha collaborato con il cantante spagnolo Xriz alla realizzazione del singolo Eres mía, rifacimento di un brano dello stesso Xriz; il singolo ha debuttato all'interno della Top 10 della Top Digital ed è un tentativo per lanciare il duo anche nel mercato latinoamericano. Il 21 ottobre 2016 è stato pubblicato il secondo album in studio 0+, anticipato il 30 settembre dal primo singolo Amore Wi-Fi. Composto da undici brani, nell'album è anche presente un brano registrato in duetto con Max Pezzali, Traccia numero 3, uno con Annalisa, Tutto per una ragione, e uno con la cantante inglese Jasmine Thompson, Forme geometriche (Addicted to You), quest'ultimo pubblicato come secondo singolo il 25 novembre.