Il Volo canta per Airc Sicilia

La tournée italiana estiva de Il Volo si conclude sabato 28 luglio con un concerto-evento al Teatro Antico di Taormina. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono pronti ad approdare in Sicilia con un nuovo spettacolo organizzato a sostegno dell’AIRC Sicilia (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) per sostenere innovativi progetti di ricerca sui tumori pediatrici.

I brani estratti dal tributo ai tre tenori saranno, a grande richiesta, la colonna portante dello spettacolo di questa estate che vedrà i tre tenori accompagnati dall’orchestra. All'interno dello show non mancheranno alcuni brani di matrice pop e altre sorprese.

Il Comitato Sicilia di AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, presieduto da Riccardo Vigneri, è attivo dal 1987 e organizza e promuove ogni anno un ricco programma con numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all'impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per i ricercatori della Regione, nel solo ultimo anno, sono stati deliberati oltre 920.000 euro per il finanziamento di 9 progetti di ricerca.