GabbaLive 2018, a Taormina l'unica data sull'Isola

Francesco Gabbani torna in Sicilia con una tappa speciale del suo “GabbaLive 2018”. Taormina e il suo Teatro Antico non potevano non fare parte dei pochi appuntamenti estivi previsti nel 2018. Appuntamento fissato per giovedì 2 agosto in un’ambientazione suggestiva che creerà indimenticabili cornici di un quadro musicale, in cui “il Gabba” disegnerà il proseguo del proprio viaggio artistico ed emozionale. «Il pubblico è e rimarrà sempre il mio più autentico specchio e la mia più grande fonte di ispirazione - ha detto il cantautore polistrumentista-. Il vero senso di tutto quello che faccio sta lì, tra la gente e per la gente. E’ quella la vera vita per un musicista».

Scaletta differente, rispetto al tour dell’estate scorsa, e un allestimento arricchito di luci e di effetti visivi. «Non vedo l’ora di tornare a divertirmi con i miei fan, per poi portare quel calore e quella carica energetica nel nuovo disco che sto preparando. Considerato il fatto che mi mancate un sacco - ha scritto Gabbani sui social - non potevo non trovare una scusa per rivedervi».

Come confermato più volta, il vincitore di Sanremo 2017, sta lavorando al suo nuovo album: «La lavorazione è ancora in fase embrionale, ma la piacevolezza ricevuta dal confrontarmi con i testi di Fabio Ilacqua o gli arrangiamenti di Luca Chiaravalli non esclude che la cosa si possa ripetere. Voglio prendermi, però, tutto il tempo necessario per fare le scelte migliori. Sono molto sereno. Sto cercando di succhiare dalle mie origini musicali, dal funky per intenderci. Poi c’è da dire che il risultato finale non è mai uguale alla fonte di ispirazione. Se la musica che faccio è l’espressione di quello che sono, uscirà qualcosa che rappresenterà me stesso. Quindi niente voci e campane tibetane».

Sul palco con Gabbani ci saranno Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).