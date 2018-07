Potenza e incanto. Al via il Teatro del Fuoco

Potenza, immaginazione, incanto e seduzione. La XI Edizione del Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival diretto artisticamente da Amelia Bucalo Triglia, moltiplica i suoi show ed aggiunge impegno sociale e nuove forme d’intrattenimento agli splendidi scenari siciliani per la settimana dal 31 luglio al 5 agosto in Sicilia.

Grande originalità e innovazione per un festival irrinunciabile dell’estate siciliana che da 10 anni si conferma una valida offerta turistica con nuovi panorami culturali e con esibizioni mozzafiato che hanno permesso di inserirlo tra i 12 appuntamenti internazionali per cui vale la pena fare un viaggio.

«Per la prima volta, si devolve parte dell’incasso per il benessere dei bambini in trattamento oncologico - afferma Amelia Bucalo Triglia, direttrice artistica del Festival -, si infiammano gli animi con la musica degli Agricantus abbinando il concerto live alla danza con il fuoco, si iniziano affascinanti tour sui Misteri del Fuoco alla scoperta di Palermo e si coniuga la seduzione delle fiamme alla rinascita di Gibellina. Mettiamo in connessione la maestria di performer internazionali ad una moltitudine di abilità ed eccellenze locali. L’obiettivo è sempre intrattenimento di qualità per la promozione turistica».

Il Teatro del Fuoco, ritenuto tra i 12 festival per cui vale la pena fare un viaggio, si arricchisce così di appuntamenti interessanti per i turisti, per gli amanti della cultura ed i tanti ammiratori del Teatro del Fuoco.

«Teatro del Fuoco è una best practice siciliana che siamo fieri di avere al nostro fianco per poter sviluppare delle preziose sinergie per la valorizzazione del territorio attraverso gli eventi, nostra leva d’azione primaria – dichiara Vincenzo Tumminello, Presidente Sicilia Convention Bureau – La nostra azione promo-commerciale della Sicilia in Italia e all’estero è forte grazie alla fattiva collaborazione di partner di eccezione. Siamo certi che la progettualità condivisa ci consentirà di condurre delle azioni in grado di generare indotto per il territorio e di farlo attraverso la spettacolarizzazione che è punto di forza del Teatro del Fuoco e fiore all’occhiello nell’offerta siciliana del comparto».

Il primo appuntamento dell’XI edizione del Teatro del Fuoco, international Firedancing Festival è lo spettacolo “Agricantus & Focu” martedì 31 luglio alle 21,15. Il fascino della danza del Teatro del Fuoco si fonde all’armonia della musica del gruppo Agricantus nella scenografia suggestiva del complesso monumentale di Santa Maria delloSpasimo di Palermo, Città Capitale Italiana della Cultura 2018.

Un racconto per suoni e immagini si evolve dal passato ai ritmi serrati della modernità legandosi alle linee sinuose e seducenti del fuoco. Sotto il cielo stellato dell’estate palermitana, i brani dell’ultimo lavoro “Akoustikòs”degli Agricantus, con Mario Rivera, Anita Vitale, Mario Crispi e Carmelo Graceffa, avvolgono il pubblico in un’atmosfera incantata alla luce crepitante del fuoco.

«Dei quattro elementi primordiali, il fuoco ha sempre rappresentato per noi sia la ‘passione’ verso un linguaggio altamente simbolico quale è la musica - dichiara Mario Crispi degli Agricantus - sia ‘l’anima’, elemento che ci ha sempre proiettato verso una dimensione umana superiore. Quando si è prospettata l’opportunità di un incontro artistico con il Teatro del Fuoco, è nata immediatamente in noi la curiosità di ricercare il filo rosso che unisse le nostre sonorità, melodie ed atmosfere con la fisicità degli artisti».





Uno spettacolo fuori dall’immaginario comune è “Future” che rivolge il suo sguardo ai bambini e all’impegno sociale. “Future” come Futuro delle nuove generazioni con il loro desiderio di vivere, crescere e andare avanti. Lo show “Future” va in scena mercoledì 1 agosto e in replica il 2 agosto alle 21,30. Trascina gli spettatori verso pianeti lontani l’esibizione del Teatro del Fuoco nello spazio di Villa Filippina, attraverso le movenze sinuose delle fiamme, le vorticose acrobazie e l’esplosione di colori della luce. Il Teatro del Fuoco, sensibile alle tematiche sociali, devolve parte del ricavato in beneficenza per offrire momenti di benessere ai bambini in trattamento presso il reparto diOncoematologia Pediatrica, A.R.N.A.S. Civico, Di Cristina e Benfratelli, Palermo.

«Grati del coinvolgimento del centro di Oncoematologia Pediatrica – dichiara il Ottavio Ziino, dirigente medico di Oncoematologia Pediatrica, A.R.N.A.S. Civico, Di Cristina e Benfratelli, Palermo in rappresentanza del dott. Paolo D’Angelo, primario del reparto -, per rendere possibile la partecipazione dei nostri bambini alle attività teatrali come momento di crescita e formazione».

“Future” il 5 agosto alle 21,30 va in scena al Baglio Di Stefano di Gibellina. A 50 anni dal terremoto del Belice, con una scenografia fatta di sogni e materia, gli artisti del Teatro del Fuoco creano uno spettacolo che sia catarsi per il domani. Un’occasione unica per i turisti per assistere allo show del Teatro del Fuoco, tra i 12 festival internazionali più cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio secondo la rivista statunitense Forbes.

Altra iniziativa del 2018 è la creazione del Teatro del Fuoco Tour. Nasce così una nuova sezione dedicata alla scoperta della città di Palermo, occasioni imperdibili per immergersi ne “I Misteri del Fuoco” lungo le vie di Palermo, Capitale della Cultura 2018. Luoghi, monumenti, strade e personaggi tra le pieghe della storia in cui le fiamme diventano potere creativo, magico, sacro, profano, erotico e produttivo. La seduzione dei miti e dei riti del fuoco osservati da una nuova e straordinaria prospettiva che immerge il visitatore nel cuore della città ripercorrendo anche i temi della psicoanalisi e dell’antropologia. I Tour “Misteri del Fuoco” iniziano a piazza Vigliena venerdì 27 luglio e 3 agosto alle 18.00, mentre sabato 4 agosto alle ore 21.00.

Il fuoco, elemento di forza salvifica, è capace di trasformare il cibo coinvolgendo tutti i sensi in un momento di pura estasi. Negli anni la sezione Teatro del Fuoco & Food dedicata al cibo, come strumento di narrazione della storia e della tradizione del popolo italiano attraverso la spettacolarizzazione del prodotto locale, ha raccolto attorno a sé chef del territorio siciliano di fama internazionale, maestri nel saper creare gustosissime e ricercate ricette a partire dall’arte culinaria mediterrannea. Dal 21 luglio al 21 settembre 2018 l’offerta gastronomica del Teatro del Fuoco & Food si arricchisce della ricetta di Ciccio in Pentola (via Spasimo, 44, Palermo). Si potranno così gustare i deliziosi busiati con pomodorini, cozze, gamberetti e capperi su pangrattato tostato agli aromi e peperoncino.

Ciccio in Pentola si aggiunge a Gigi Mangia e le sue Linguine Teatro del Fuoco al ristorante Il Filippino con il Risotto Vulcanico, da Peppe Giuffrè dell’Officina Gastronomica Resort e le sue Busiati all’Aglio a Domenico Privitera, titolare del ristorante Pane Olio e Sale di Mascalucia con il Risotto Teatro del Fuoco, il Teatro del Fuoco & Food si qualifica come la possibilità di assaporare originali piatti della cucina locale.

Il Festival inserito nel calendario Grandi eventi della Regione Sicilia ed in Palermo Città della Cultura, ha il patrocinio del Comune di Palermo. I biglietti degli spettacoli possono essere acquistati tramite www.circuitoboxofficesicilia.it e www.fodazioneorestiadi.it e rispettive rivendite autorizzate. I giorni degli show presso le biglietterie con i posti ancora disponibili. I biglietti per i tour con prenotazione tramite sito www.teatrodelfuoco.com e ritirati presso la sede di Elementi in via t. Natale 78e oppure il 1 agosto a villa Filippina dalle ore 13 alle ore 19. Per gli show e i tour Teatro del Fuoco a Palermo sono disponibili bus gratuiti offerti dall’Amat, con partenza da piazza Europa due ore prima dell’appuntamento